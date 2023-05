Nowa Zelda była gotowa ponad rok temu. Nintendo opóźniło grę celowo, żeby ją dopracować

Nintendo opóźniło grę celowo, żeby ją dopracować. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom było gotowe ponad rok temu.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom było prawie ukończone w marcu 2022 roku, ale zostało opóźnione, aby zapewnić czas na dopracowanie tytułu. Takie rewelacje ujawnił producent serii Zelda, Eiji Aonuma w wywiadzie dla The Washington Post .

Tears of the Kingdom miało być wydane w 2022 roku, ale Aonuma pojawił się podczas Nintendo Direct, aby ogłosić opóźnienie gry do 2023 roku. Teraz twierdzi, że dokładnie wtedy Tears of the Kingdom było faktycznie ukończone, ale zostawiono sobie dodatkowy czas, żeby dopracować grę. Miało to na celu „upewnienie się, że wszystko w grze było w 100 procentach zgodne z naszymi standardami”. Prawdę mówiąc to zagranie zaowocowało niemal doskonałą wersją gry, która po premierze nie daje grającym powodów do narzekania.

Tears of the Kingdom jest obecnie najszybciej sprzedającą się grą Zelda w historii serii. W trzy dni od premiery sprzedało się 10 milionów egzemplarzy i goni obecnie wynik Breath of the Wild, wydanej w 2017 roku.