Nowa zawartość już niedługo w Helldivers 2. Zapowiedziano Warbond Force of Law

Po dużej aktualizacji Masters of Ceremony, Arrowhead Game Studios nie zwalnia tempa. Już 12 czerwca do Helldivers 2 trafi nowy Warbond zatytułowany Force of Law, a wraz z nim kolejne elementy uzbrojenia i pancerza, w tym stylizowane na RoboCopa zestawy bojowe.

Helldivers 2 – nowości w Warbond Force of Law

Gracze Helldivers 2 otrzymają dostęp do nowych narzędzi walki: AR-32 Pacifier, karabinu do szybkiego tłumienia zamieszek, oraz G-109 Urchin, granatu ogłuszającego, który po przyczepieniu do przeciwnika razi go cyklicznymi wyładowaniami elektrycznymi. Wsparciem stanie się także nowa jednostka strażnicza – AX/ARC-3 „Guard Dog” K-9, mechaniczny towarzysz przypominający psa bojowego.