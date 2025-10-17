Nowa zasada w Pokémon Legends: Z-A. Jedna z uwielbianych mechanik doczeka się kontrowersyjnej zmiany

Gracze Pokémon Legends: Z-A odkryli, że Shiny Pokémony — unikalne, rzadko występujące warianty znanych gatunków — nie despawnują po pojawieniu się w świecie gry. To spora zmiana względem wcześniejszych części cyklu, w których chwila nieuwagi mogła oznaczać utratę wyjątkowej okazji.
Pokémon Legends: Z-A – Shiny Pokémony pozostają w świecie gry
Jak wyjaśnił YouTuber Austin John Plays, mechanika Z-A zapisuje do dziesięciu Shiny Pokémonów w pamięci gry. Raz pojawione stworzenie pozostaje więc w świecie aż do momentu, gdy gracz wejdzie z nim w interakcję — rozpocznie walkę lub spróbuje je złapać. Oznacza to, że zmiana pory dnia, zapis stanu gry czy nawet przejście do innej lokacji nie powoduje zniknięcia Shiny Pokémonów.
