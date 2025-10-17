Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa zasada w Pokémon Legends: Z-A. Jedna z uwielbianych mechanik doczeka się kontrowersyjnej zmiany

Mikołaj Berlik
2025/10/17 10:00
0
0

W najnowszej odsłonie serii nie będziemy musieli się obawiać o pewny element.

Gracze Pokémon Legends: Z-A odkryli, że Shiny Pokémony — unikalne, rzadko występujące warianty znanych gatunków — nie despawnują po pojawieniu się w świecie gry. To spora zmiana względem wcześniejszych części cyklu, w których chwila nieuwagi mogła oznaczać utratę wyjątkowej okazji.

Pokémon Legends: Z-A
Pokémon Legends: Z-A

Pokémon Legends: Z-A – Shiny Pokémony pozostają w świecie gry

Jak wyjaśnił YouTuber Austin John Plays, mechanika Z-A zapisuje do dziesięciu Shiny Pokémonów w pamięci gry. Raz pojawione stworzenie pozostaje więc w świecie aż do momentu, gdy gracz wejdzie z nim w interakcję — rozpocznie walkę lub spróbuje je złapać. Oznacza to, że zmiana pory dnia, zapis stanu gry czy nawet przejście do innej lokacji nie powoduje zniknięcia Shiny Pokémonów.

Odkrycie potwierdzili również użytkownicy Reddita. Jeden z graczy opisał, że po przypadkowym opuszczeniu obszaru, w którym spotkał Shiny Magikarpa, wrócił do niego po pewnym czasie i Pokémon wciąż tam był. Kolejne testy społeczności potwierdziły, że mechanika działa konsekwentnie niezależnie od warunków.

GramTV przedstawia:

Nowy system spotkał się z bardzo pozytywną reakcją fanów, którzy chwalą twórców za usunięcie jednego z najbardziej stresujących elementów polowania na Shiny. Wielu uważa, że to jedna z najlepszych zmian wprowadzonych w serii od lat, bo pozwala w pełni cieszyć się eksploracją i kolekcjonowaniem rzadkich Pokémonów. Ostatnio mieliśmy również okazję zobaczyć premierowy zwiastun gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/pokemon-legends-z-a-shinies-dont-disappear-ever/

Mikołaj Berlik
