PlayStation 5 Slim zadebiutuje już za rok? Nową konsolę czekają spore zmiany

Do końca września PlayStation 5 znalazło już ponad 25 milionów nabywców. Sony co jakiś czas wprowadza na rynek kolejne rewizje swojego sprzętu, a coraz częściej słyszymy o nowych wersjach konsoli. Redakcja The Leak podzieliła się nowymi informacjami o PS5 Slim uzyskanymi od swojego źródła. Jeżeli wierzyć tym niepotwierdzonym doniesieniem, to urządzenie miałoby zadebiutować na rynku już w przyszłym roku.

PlayStation 5 Slim zadebiutuje już w 2023 roku?

PlayStation 5 Slim miałoby zostać odpowiednio „odchudzone”, a będzie to możliwe za sprawą zmniejszenia matrycy, która wpłynie na smuklejsze rozmiary samej konsoli. Sprzęt miałby zużywać mniej energii i posiadać usprawnieniowe chłodzenie, co wpłynie na zmniejszenie wagi urządzenia. Sony ma pracować również nad brakiem podstawki przy poziomym ustawieniu konsoli. Tym samym możemy oczekiwać przeprojektowanych paneli.