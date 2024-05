Nowa Twierdza nadchodzi. I znamy już jej tytuł

W ostatnim czasie fani strategii czasu rzeczywistego Twierdza są rozpieszczani przez FireFly Studios. Pod koniec ubiegłego roku na rynku pojawił się remaster kultowej pierwszej części serii, która niedawno doczekała się nowego DLC z polskimi zamkami. Deweloperzy mają szykować jeszcze jedną niespodziankę i jak ujawnił serwis RespawnFirst, w ubiegłym miesiącu studio zgłosiło nowy znak towarowy związany z Twierdzą. Ujawnia on prawdopodobny tytuł nadchodzącej gry.

Stronghold: The Dark Ages – nowa gra z serii Twierdza już znajduje się w produkcji

Stronghold: The Dark Ages, czyli Twierdza: Wieki Ciemne, to zgłoszony przez FireFly Studios znak towarowy. Możemy więc przypuszczać, że kolejna odsłona serii przeniesie nas w okres historyczny trwający od upadku Cesarstwa Rzymskiego w V wieku, aż do połowy X wieku. Nazwa wzięła się ze względu na niewielką liczbę spisanych źródeł, które opisywałyby tę epokę, a także z przeświadczenia o znacznym upadku kultury w tamtym okresie.