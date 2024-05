Twierdza: Edycja Ostateczna z polskimi zamkami i drugim DLC. Wiosenna aktualizacja już dostępna

Nieco ponad miesiąc temu otrzymaliśmy zapowiedź drugiego DLC do gry Twierdza: Edycja Ostateczna . Tymczasem wiosenna aktualizacja wraz z rozszerzeniem są już dostępne i oferują sporo nowości i poprawek. Wśród atrakcji znajdziemy między innymi polskie zamki oraz nowe mapy dla trybu wieloosobowego.

W ostatnim rozdziale kampanii Perły graczom przyjdzie stanąć oko w oko z największym złoczyńcą tych ziemi… podstępnym Wilkiem. Aby ocalić Perłę i położyć kres temu zdradzieckiemu nikczemnikowi, gracze będą musieli wyruszyć wprost do jamy Wilka i przenieść walkę na jego terytorium. Niekorzystna pozycja i nieznany teren sprawią, że już samo przetrwanie będzie wymagało wykazania się wybitnymi zdolnościami. – czytamy w opisie DLC.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Twierdza: Edycja Ostateczna została już urozmaicona o nowości w wiosennej aktualizacji. Na rynku zadebiutowało również DLC Dolina Wilka, które wprowadza nową historię, kolejne misje oraz osiągnięcia. Do 7 maja zainteresowani zakupią na Steam dodatek z 10% zniżką w cenie 12,14 zł.

Ponadto twórcy udostępnili aktualizację, która dodaje do rozgrywki nowe warownie w ramach Zamkowego Szlaku. Wśród nich znajdują się cztery polskie lokacje – Malbork, Biskupin, Niedzica oraz Ogrodzieniec dostępny w trybie Oblężenia jako samodzielna mapa. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy.

Update wprowadza bowiem również nowe mapy dla trybu wieloosobowego, a także szereg poprawek. Naprawiono problemy związane między innymi z dużymi inwazjami na niestandardowych mapach czy błąd powodujący znikanie armii. Twórcy naprawili też bugi dotyczące cyklu życia drzew i wprowadzili poprawki w zakresie wyświetlanego tekstu. Pełna lista zmian dostępna jest w tym miejscu.

Na koniec przypominamy, że Twierdza: Edycja Ostateczna dostępna jest na komputerach osobistych. Produkcja FireFly Studios zadebiutowała 7 listopada 2023 roku.

