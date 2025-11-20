Nowa produkcja z Gwiezdnych wojen ujawnia prawdziwy moment narodzin Dartha Vadera. Zaskakujące powiązanie z Kylo Renem

To właśnie w tym momencie Anakin Skywalker stał się Darthem Vaderem.

Akcja książki toczy się krótko po wprowadzeniu rządów Imperium. Vader nadal ściga możliwość oszukania śmierci, wierząc, że w sekretach mrocznej strony kryje się sposób na przywrócenie Padmé. Wciąż pozostają w nim resztki człowieka, którym kiedyś był. Imperator widzi w tym zagrożenie, dlatego wysyła swojego ucznia na misję, która ma raz na zawsze zerwać więź z przeszłością.

Uniwersum Gwiezdnych wojen doczekało się wreszcie doprecyzowania jednej z najważniejszych przemian w historii serii. Choć w Zemście Sithów obserwowaliśmy upadek Anakina Skywalkera, dopiero nowa powieść Master of Evil prezentuje dokładny moment narodzin Dartha Vadera. Publikacja zawiera wiele nieujawnionych wcześniej szczegółów o Sithach, a przede wszystkim informacji dotyczących Hrabiego Dooku, Imperatora Palpatine’a oraz Dartha Vadera. Przy okazji zdradza, że droga tego ostatniego złoczyńcy w stronę Ciemnej Strony Mocy ma zadziwiająco wiele wspólnego z późniejszym wyborem dokonanym przez Kylo Rena.

Przeszłość jest innym miejscem. Nie możesz go podbić. Możesz je jedynie zniszczyć. To jedyna droga, aby stać się tym, kim masz być.

Darth Vader udaje się na planetę Diso w poszukiwaniu potężnego szamana Mocy i starożytnej świątyni. Tam natrafia na miejsce naznaczone mrokiem. Wchodzi w niezwykły wymiar, w którym koszmarne wizje stają się rzeczywistością. To właśnie tam napotyka obraz Padmé, będący manifestacją Mocy. W jednym z kluczowych momentów padają słowa, które dla Vadera stają się punktem zwrotnym.

To bezpośrednie wezwanie do pozbycia się wszelkich uczuć związanych z dawnym życiem. Vader podejmuje decyzję, która dla Anakina byłaby niewyobrażalna. Pozwala zginąć temu, co kochał najmocniej, aby zyskać dostęp do nieograniczonej Mocy ciemnej strony. W pewnym momencie narracja wprost stwierdza, że Skywalker już nie istnieje. Ostatecznie triumfuje Sith, który od tej pory będzie realizował jedynie wolę Imperatora.

Po powrocie Vader przekazuje Palpatine’owi fragment świątyni z Diso. Reakcja władcy Imperium jasno daje do zrozumienia, że wszystko było elementem większego planu. Vader miał odrzucić własne sumienie i stać się narzędziem, którego pragnął Imperator. Gdy uczeń mówi do swojego mistrza, że zdobył świątynię, Palpatine jedynie wybucha śmiechem, zdając sobie sprawę, że osiągnął dokładnie to, co zamierzał..

Ten wstrząsający epizod ma ogromne znaczenie dla analizy losów Kylo Rena. Jego słowa z Ostatniego Jedi: „pozwól przeszłości umrzeć. Zabij ją, jeśli musisz”, okazują się uniwersalną doktryną Ciemnej Strony Mocy. Sithowie niszczą więzi i wspomnienia, ponieważ każda emocjonalna kotwica może pociągnąć ich z powrotem ku światłu. Zarówno Vader, jak i jego wnuk musieli zatracić człowieczeństwo, aby wybrać potęgę ponad miłość.

Ten nowy element kanonu w przejmujący sposób tłumaczy, dlaczego Vader nie wspomina o Padmé podczas wydarzeń z Nowej nadziei. Anakin został pogrzebany w mroku, a jego powrót stanie się możliwy dopiero dzięki Luke’owi.