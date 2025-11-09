Lista nowości na Xbox i PC. Dwie premiery w Game Pass i powrót kultowego RPG

W najbliższych dniach użytkownicy platform Microsoftu będą mogli zapoznać się z 45 nowymi produkcjami.
Microsoft zaprezentował listę gier, które w przyszłym tygodniu zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Zgodnie z przekazanymi informacjami w nadchodzących dniach użytkownicy wspomnianych platform będą mieli okazję zapoznać się z aż 45 produkcjami. Najgłośniejszym tytułem jest bez wątpienia Call of Duty: Black Ops 7, które ukaże się 14 listopada 2025 roku.
Zgodnie z zapowiedziami nadchodząca odsłona serii Call of Duty w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass. Nie będzie to jednak jedyna nowość, która w przyszłym tygodniu zasili usługę Microsoftu. Już 12 listopada 2025 roku, a więc w najbliższą środę, zadebiutuje Winter Burrow, które również będzie dostępne dla subskrybentów producenta konsol Xbox.
GramTV przedstawia:
Nie można zapominać również o Sacred 2 Remaster – odświeżonej wersji kultowego RPG, która zadebiutuje 11 listopada 2025 roku. Kolejną ważną pozycją na liście jest Anno 117: Pax Romana, czyli kolejnej odsłonie popularnego cyklu historycznych strategii ekonomicznych, która – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – ukaże się na rynku 13 listopada 2025 roku. Pełną listę przyszłotygodniowych nowości na platformach Microsoftu znajdziecie poniżej lub na oficjalnej stronie marki Xbox.
Premiery gier na Xbox i PC (10-14 listopada 2025)
10 listopada – Inazuma Eleven: Victory Road (Optimized for Xbox Series X|S)
11 listopada – Goodnight Universe (Optimized for Xbox Series X|S)
11 listopada – Let Them Come: Onslaught (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
11 listopada – Mudness Offroad & Turbo Dash Kart (Optimized for Xbox Series X|S)
11 listopada – P1: Anchor Light (Optimized for Xbox Series X|S)
11 listopada – Rue Valley (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
11 listopada – Sacred 2 Remaster
11 listopada – Suzerain (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
11 listopada – Windswept (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
12 listopada – Bomb Kitten (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
12 listopada – Bus Stop Shuffle (Optimized for Xbox Series X|S)
12 listopada – Chorus of Carcosa (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
12 listopada – Flying Candy (Optimized for Xbox Series X|S)
12 listopada – Hexa Chippy (Optimized for Xbox Series X|S)
12 listopada – Hidden Cats of Rio de Janeiro
12 listopada – Hollowgrace (Optimized for Xbox Series X|S)
12 listopada – Schedule 1: Dope Empire (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
12 listopada – Wildkeepers Rising (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
12 listopada – Winter Burrow (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
13 listopada – Anno 117: Pax Romana
13 listopada – Before Exit: Gas Station (Optimized for Xbox Series X|S)
13 listopada – College Bowl (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
13 listopada – Gigasword (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
13 listopada – I Love Finding Cats Collector’s Edition
13 listopada – Legends BMX (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
13 listopada – Lia: Hacking Destiny
13 listopada – Love is All Around 2 (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere)
13 listopada – Monster Hunter Stories
13 listopada – Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin
13 listopada – Rennsport (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Astro Duel (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Bioprototype (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
14 listopada – Bioweaver (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere)
14 listopada – Bunninjutsu (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Call of Duty: Black Ops 7 (Game Pass / Optimized for Xbox Series X|X / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
14 listopada – Chopper Strike (Optimized for Xbox Series X|S / Xbox Play Anywhere / Smart Delivery)
14 listopada – Clawpunk (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Dark Atlas: Infernum (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Dirt Bike Retro
14 listopada – Horror Tale 3: The Witch (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Liminal Department (Optimized for Xbox Series X|S)
14 listopada – Pocket Minigolf (Xbox Play Anywhere)
14 listopada – Use Your Words 2
14 listopada – Videoverse (Optimized for Xbox Series X|S / Smart Delivery)
14 listopada – Zumba World – The Lost Marble Island (Optimized for Xbox Series X|S)
