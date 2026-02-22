Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa paczka od Humble Bundle. Najwyższy próg za ponad 100 zł

Maciej Petryszyn
2026/02/22 11:00
0
0

Co jakiś czas do Humble Bundle przywędrowują nowe pakiety gier. Nie inaczej jest również i tym razem.

Przy tym wszystkim jest też pewna ciekawostka. Otóż pojawił się próg, który wyceniono na ponad 100 zł.

Humble Bundle
Humble Bundle

Dwie części A Plague Tale oraz gra polskiego studia w pakiecie

Mowa tutaj o Focus Entertainment 2026 Bundle, na który składa się 6 produkcji. Jeżeli zapłacimy nieco ponad 26 zł, na nasze konto wpadną nieźle oceniane Curse of the Dead Gods oraz Shady Part of Me. W przypadku, gdybyśmy jednak zdecydowali się dopłacić i zbliżyć się do 79 zł, zgarnęlibyśmy kolejne dwie produkcje.

W tym wypadku mowa o Evil West, stworzonym przez Polaków z Flying Wild Hog, oraz o A Plague Tale: Innocence. Co istotne, kolejna dopłata i wejście na 3. próg, który wyceniono na około 109 zł, sprawi, że otrzymamy również sequel tej ostatniej gry, A Plague Tale: Requiem. I nie tylko, bo wzbogacimy się też o Atlas Fallen, za które odpowiadają twórcy m.in. The Surge i Lords of the Fallen.

Paczka Focus Entertainment 2026 Bundle od Humble Bundle wygląda tak:

Pierwszy próg za 6,22€ wygląda tak:

GramTV przedstawia:

Przy dopłacie do 18,68€ dostaniemy jeszcze:

Przy dopłacie do 25,95€ dostaniemy jeszcze:

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 14 marca.

Tagi:

Humble Bundle
bundle pack
A Plague Tale: Innocence
pakiet
Shady Part of Me
Evil West
A Plague Tale: Requiem
Curse of the Dead Gods
Atlas Fallen
zestaw
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112