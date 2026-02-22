Nowa paczka od Humble Bundle. Najwyższy próg za ponad 100 zł

Co jakiś czas do Humble Bundle przywędrowują nowe pakiety gier. Nie inaczej jest również i tym razem.
Przy tym wszystkim jest też pewna ciekawostka. Otóż pojawił się próg, który wyceniono na ponad 100 zł.
Dwie części A Plague Tale oraz gra polskiego studia w pakiecie
Mowa tutaj o Focus Entertainment 2026 Bundle, na który składa się 6 produkcji. Jeżeli zapłacimy nieco ponad 26 zł, na nasze konto wpadną nieźle oceniane Curse of the Dead Gods oraz Shady Part of Me. W przypadku, gdybyśmy jednak zdecydowali się dopłacić i zbliżyć się do 79 zł, zgarnęlibyśmy kolejne dwie produkcje.
W tym wypadku mowa o Evil West, stworzonym przez Polaków z Flying Wild Hog, oraz o A Plague Tale: Innocence. Co istotne, kolejna dopłata i wejście na 3. próg, który wyceniono na około 109 zł, sprawi, że otrzymamy również sequel tej ostatniej gry, A Plague Tale: Requiem. I nie tylko, bo wzbogacimy się też o Atlas Fallen, za które odpowiadają twórcy m.in. The Surge i Lords of the Fallen.
