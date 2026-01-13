Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie części Monster Hunter Stories za nieco ponad 60 zł

Maciej Petryszyn
2026/01/13 19:10
0
0

Monster Hunter to nie tylko główna seria o dużych chłopcach z jeszcze większymi mieczami polującymi na jeszcze większe potwory. To również spin-offy.

Jednym z takich spin-offów jest cykl Monster Hunter Stories, którego dwie odsłony można teraz wyrwać w atrakcyjnej cenie. Wszystko w ramach pakietu Monster Hunter - Build your own Bundle (Stories Edition), który jest dostępny w serwisie Fanatical. W jego ramach zgarniemy zarówno Monster Hunter Stories, jak i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin za łączną kwotę 63,96 zł z kodem OMENVIP.

Monster Hunter - Build your own Bundle (Stories Edition)
Monster Hunter - Build your own Bundle (Stories Edition)

Dwie odsłony Monster Hunter Stories w atrakcyjnym pakiecie

Niemniej pakiet ten to nie tylko dwie części MH Stories. To w sumie siedem pozycji, które łączyć możemy dowolnie. Przy tym, im więcej gier wyląduje w naszym koszyku, tym niższa będzie cena za każdą z nich. Ze wspomnianym kodem OMENVIP za co najmniej 2 pozycje zapłacimy po 31,98 zł. Jeżeli wybierzemy 3 tytuły, cena jednostkowa wyniesie już 30,59 zł. Natomiast zakup co najmniej 5 gier, to wydatek 28 zł za każdą.

Poza cyklem Stories w skład zestawu wchodzą także m.in. Monster Hunter: World w wersji Deluxe i dodatek do tej odsłony, Iceborne, w wersji Digital Deluxe. Ponadto jest to również Monaster Hunter: Rise w wersji Deluxe oraz dodatek Sunbreak w wersji Deluxe. Ostatnią możliwą opcją jest zaś dodatek Deluxe Kit do Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Monster Hunter - Build your own Bundle (Stories Edition) można zakupić przez 30 kolejnych dni. Wszystkie tytuły dostępne są w formie kluczy Steam.

Monster Hunter Stories Remastered
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

