Dwie części Monster Hunter Stories za nieco ponad 60 zł

Monster Hunter to nie tylko główna seria o dużych chłopcach z jeszcze większymi mieczami polującymi na jeszcze większe potwory. To również spin-offy.

Jednym z takich spin-offów jest cykl Monster Hunter Stories, którego dwie odsłony można teraz wyrwać w atrakcyjnej cenie. Wszystko w ramach pakietu Monster Hunter - Build your own Bundle (Stories Edition), który jest dostępny w serwisie Fanatical. W jego ramach zgarniemy zarówno Monster Hunter Stories, jak i Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin za łączną kwotę 63,96 zł z kodem OMENVIP.

Dwie odsłony Monster Hunter Stories w atrakcyjnym pakiecie

Niemniej pakiet ten to nie tylko dwie części MH Stories. To w sumie siedem pozycji, które łączyć możemy dowolnie. Przy tym, im więcej gier wyląduje w naszym koszyku, tym niższa będzie cena za każdą z nich. Ze wspomnianym kodem OMENVIP za co najmniej 2 pozycje zapłacimy po 31,98 zł. Jeżeli wybierzemy 3 tytuły, cena jednostkowa wyniesie już 30,59 zł. Natomiast zakup co najmniej 5 gier, to wydatek 28 zł za każdą.