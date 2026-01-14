Dwie tajemnicze gry AAA za 60 zł w nowym zestawie Fanatical

W większości wszelkiego rodzaje zestawy gier wiążą się z tym, że płacimy za tytuły, które już wcześniej znamy. Ale nie zawsze, bo są też pakiety owiane pewną aurą tajemniczości.

Właśnie tak jest w przypadku Premier Mystery Bundle, czyli nowej propozycji od serwisu Fanatical. W jej ramach na nasze konto wpaść może 5 produkcji przeznaczonych na Steama. Tajemniczy zestaw gier z dwiema produkcjami AAA Jest jednak pewien haczyk, mianowicie jeszcze przed kupnem nie wiemy, co konkretnie padnie naszym łupem. Znamy jedynie ogólne założenia co do poszczególnych kluczy. Tak więc dwie z pięciu gier mają być, według zapewnień Fanatical, “tytułami premium od głównych wydawców – wysokobudżetowymi doświadczeniami, które rozpoznasz i pokochasz”.

Co z pozostałą trójką? Zakup Premier Mystery Bundle ma nam dać gwarantowany hit, który zgromadził na Steamie co najmniej 5 tysiącami w większości pozytywnych recenzji oraz inną grę z co najmniej 1 tysiącem recenzji. Innym pewnikiem jest gra niezależna, która ukazała się w minionym roku. Co ważne, same tytuły przyznawane są losowo i kupno kilku pakietów może dać nam różne produkcje, aczkolwiek istnieje również ryzyko powtórek. Tak o zestawie pisze sam Fanatical: Pakiet Premier Mystery Bundle oferuje mniej gier, lepsze gwarancje i większy nacisk na jakość. Został stworzony dla graczy, którzy chcą mniej wypełniaczy, a więcej obowiązkowych wrażeń – niezależnie od tego, czy chcesz odkryć ukrytą perełkę, czy dodać ważny tytuł do swojej kolekcji.

GramTV przedstawia:

W skrócie więc w zestawie Premier Mystery Bundle za cenę 60,55 zł z kodem OMENVIP zgarniemy: dwie gry AAA

grę z ponad 5000 w większości pozytywnych recenzji na Steamie

grę z ponad 1000 recenzji na Steamie i wysoką oceną społeczności

grę niezależną wydaną w 2025 roku Paczka tajemniczych gier nie ma terminu końcowego. Zestaw nabyć będzie można do momentu wyczerpania zapasów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

