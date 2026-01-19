Gry na Nintendo Switch 2 taniej w Media Markt. Zestawomania obniża ceny nawet do 1 zł za sztukę

W sklepie internetowym Media Markt wystartowała kolejna odsłona promocji Zestawomania, dzięki której pudełkowe gry na Nintendo Switch 2 można kupić znacznie taniej. Ceny wybranych tytułów zaczynają się już od 67,99 zł, a przy zakupie kilku gier rabat rośnie wraz z zawartością koszyka.
Nintendo Switch 2 – gry w promocji w Media Markt
W ramach Zestawomanii wystarczy dodać do koszyka co najmniej dwie gry pudełkowe. Rabat naliczany jest automatycznie i zależy od liczby wybranych produktów:
- –30% na drugi, tańszy produkt przy zakupie 2 gier,
- –55% na trzeci, najtańszy produkt przy zakupie 3 gier,
- –80% na czwarty produkt przy zakupie 4 gier,
- 1 zł za piąty, najtańszy produkt przy zakupie 5 gier.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!