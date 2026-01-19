Zaloguj się lub Zarejestruj

Gry na Nintendo Switch 2 taniej w Media Markt. Zestawomania obniża ceny nawet do 1 zł za sztukę

Mikołaj Berlik
2026/01/19 13:30
0
0

Pudełkowe hity od 67,99 zł i dodatkowe rabaty przy zakupie kilku gier.

W sklepie internetowym Media Markt wystartowała kolejna odsłona promocji Zestawomania, dzięki której pudełkowe gry na Nintendo Switch 2 można kupić znacznie taniej. Ceny wybranych tytułów zaczynają się już od 67,99 zł, a przy zakupie kilku gier rabat rośnie wraz z zawartością koszyka.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – gry w promocji w Media Markt

W ramach Zestawomanii wystarczy dodać do koszyka co najmniej dwie gry pudełkowe. Rabat naliczany jest automatycznie i zależy od liczby wybranych produktów:

  • –30% na drugi, tańszy produkt przy zakupie 2 gier,
  • –55% na trzeci, najtańszy produkt przy zakupie 3 gier,
  • –80% na czwarty produkt przy zakupie 4 gier,
  • 1 zł za piąty, najtańszy produkt przy zakupie 5 gier.

GramTV przedstawia:

W promocji dostępne są m.in. następujące gry:

Dostawa jest darmowa przy zamówieniach od 99 zł, a poniżej tej kwoty kosztuje 9,99 zł. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Tagi:

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
promocje
Nintendo Switch 2
zestaw
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112