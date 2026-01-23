Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani strategii na baczność. Ciekawa paczka od Humble Bundle

Maciej Petryszyn
2026/01/23 23:00
0
0

Sid Meier to prawdziwa legenda branży gier. 71-letni dziś deweloper stoi za wieloma produkcjami uznawanymi dziś za klasykę gier strategicznych.

Teraz dorobek Meiera w pewnym sensie postanowiło uhonorować Humble Bundle. Efektem tego jest zestaw Best of Humble Bundle: The Sid Meier Collection, który trafił do sprzedaży.

Najlepsze gry od Sida Meiera w paczce od Humble Bundle

Pakiet posiada tylko jeden próg, który wyceniono na 15,71€, czyli około 66 zł. Za tę scenę otrzymamy m.in. aż pięć odsłon legendarnego cyklu Sid Meier’s Civilization. Będą to nie tylko 3. i 4. część, ale również część 5., która swego czasu przebojem podbiła serca graczy, a także 6. odsłona, która postawiła na nieco bardziej kreskówkowy wygląd postaci. Warto także wspomnieć o Beyond Earth, czyli porzuceniu historycznych realiów na rzecz podboju kosmosu.

To jednak nie wszystko, bo do pakietu wrzucono jeszcze pięć innych produkcji. Mowa tutaj o takiej legendzie tytułach, jak cenione do dziś Sid Meier’s Pirates! czy też bardzo solidne Sid Meier’s Railroads! Fani Cywilizacji mają też szansę, by po niższej cenie nabyć w Humble Store Sid Meier’s Civilization VII w jednej z trzech wersji. Wszystko dzięki kuponom promocyjnym na -40%, które również trafiły do bundle’a.

W skład pakietu Best of Humble Bundle: The Sid Meier Collection wchodzą:

  • Sid Meier’s Civilization VI: Anthology
  • Sid Meier’s Civilization V: Complete
  • Sid Meier’s Civilization IV: Complete
  • Sid Meier’s Civilization III: Complete
  • Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth – The Collection
  • Sid Meier’s Starships
  • Sid Meier’s Railroads!
  • Sid Meier’s Pirates!
  • Sid Meier’s Ace Patrol: Pacific Skies
  • Sid Meier’s Ace Patrol
  • kupon -40% do Humble Store na Sid Meier’s Civilization VII: Standard Edition
  • kupon -40% do Humble Store na Sid Meier’s Civilization VII: Deluxe Edition
  • kupon -40% do Humble Store na Sid Meier’s Civilization VII: Settler’s Edition

Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam. Best of Humble Bundle: The Sid Meier Collection pozostanie w sprzedaży do 7 lutego.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

