Fani strategii na baczność. Ciekawa paczka od Humble Bundle

Sid Meier to prawdziwa legenda branży gier. 71-letni dziś deweloper stoi za wieloma produkcjami uznawanymi dziś za klasykę gier strategicznych.

Teraz dorobek Meiera w pewnym sensie postanowiło uhonorować Humble Bundle. Efektem tego jest zestaw Best of Humble Bundle: The Sid Meier Collection, który trafił do sprzedaży.

Najlepsze gry od Sida Meiera w paczce od Humble Bundle

Pakiet posiada tylko jeden próg, który wyceniono na 15,71€, czyli około 66 zł. Za tę scenę otrzymamy m.in. aż pięć odsłon legendarnego cyklu Sid Meier’s Civilization. Będą to nie tylko 3. i 4. część, ale również część 5., która swego czasu przebojem podbiła serca graczy, a także 6. odsłona, która postawiła na nieco bardziej kreskówkowy wygląd postaci. Warto także wspomnieć o Beyond Earth, czyli porzuceniu historycznych realiów na rzecz podboju kosmosu.