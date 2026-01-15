Kangurek Kao i PEPPERED w nowej paczce od Humble Bundle

Pakiet Playful Platformers 2026 został przy tym podzielony na 3 progi cenowe . Jak to klasycznie bywa, wraz z każdym kolejnym wzrasta liczba produkcji, które otrzymamy.

Humble Bundle z nową paczką z grami platformowymi

Minimalna cena, jaką możemy zapłacić, to ok. 22 zł. Wtedy też zgarniemy klucze do 3 produkcji, z czego dwie mogą pochwalić się na Steamie przytłaczająco dobrymi recenzjami. To wydane w 2022 roku Lunistice oraz Super Kiwi 64. Jeżeli nieco dopłacimy, wykładając na stół ok. 37 zł, dostaniemy kolejne 3 pozycje, w tym Grapple Dogs: Cosmic Canines czy też mocno viralowe swego czasu Move or Die.

Jak wspomniano, jest również 3. próg. Ten wyceniono na ok. 44 zł i jeżeli zapłacimy tę kwotę, otrzymamy wszystko, co Playful Platformers 2026 ma do zaoferowania. W tym m.in. rodzimego Kangurka Kao z 2022 roku, czyli reboot serii, na której wychowało się całe pokolenie polskich graczy. Warto zwrócić też uwagę na PEPPERED: An Existential Platformer, czyli grę, od której ukazania się nie minął jeszcze rok.