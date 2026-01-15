Zaloguj się lub Zarejestruj

Kangurek Kao i PEPPERED w nowej paczce od Humble Bundle

Maciej Petryszyn
2026/01/15 14:50
Na stronie Humble Bundle pojawił się nowy pakiet gier. Tym razem tematem zestawu są platformówki, których zgarnąć możemy nawet 9 sztuk.

Pakiet Playful Platformers 2026 został przy tym podzielony na 3 progi cenowe. Jak to klasycznie bywa, wraz z każdym kolejnym wzrasta liczba produkcji, które otrzymamy.

Playful Platformers 2026
Humble Bundle z nową paczką z grami platformowymi

Minimalna cena, jaką możemy zapłacić, to ok. 22 zł. Wtedy też zgarniemy klucze do 3 produkcji, z czego dwie mogą pochwalić się na Steamie przytłaczająco dobrymi recenzjami. To wydane w 2022 roku Lunistice oraz Super Kiwi 64. Jeżeli nieco dopłacimy, wykładając na stół ok. 37 zł, dostaniemy kolejne 3 pozycje, w tym Grapple Dogs: Cosmic Canines czy też mocno viralowe swego czasu Move or Die.

Jak wspomniano, jest również 3. próg. Ten wyceniono na ok. 44 zł i jeżeli zapłacimy tę kwotę, otrzymamy wszystko, co Playful Platformers 2026 ma do zaoferowania. W tym m.in. rodzimego Kangurka Kao z 2022 roku, czyli reboot serii, na której wychowało się całe pokolenie polskich graczy. Warto zwrócić też uwagę na PEPPERED: An Existential Platformer, czyli grę, od której ukazania się nie minął jeszcze rok.

W skład zestawu Playful Platformers 2026 od Humble Bundle wchodzą:

  • Pierwszy próg za 5,23 euro:
    • Pogostuck
    • Lunistice
    • Super Kiwi 46
  • Drugi próg za 8,37 euro:
    • Demon Turf: Queens Edition
    • Grapple Dogs: Cosmic Canines
    • Move or Die
  • Trzeci próg za 10,47 euro:
    • PEPPERED: An Existential Platformer
    • Crumble
    • Kao the Kangaroo

Playful Platformers 2026 nabyć można do 5 lutego. Warto mieć na uwadze, że klucz do Grapple Dogs: Cosmic Canines będzie ważny jedynie do 4 sierpnia 2026. Wszystkie pozostałe produkcje będzie można przypisać do konta do 4 lutego 2027.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

