Kangurek Kao i PEPPERED w nowej paczce od Humble Bundle

Na stronie Humble Bundle pojawił się nowy pakiet gier. Tym razem tematem zestawu są platformówki, których zgarnąć możemy nawet 9 sztuk.
Pakiet Playful Platformers 2026 został przy tym podzielony na 3 progi cenowe. Jak to klasycznie bywa, wraz z każdym kolejnym wzrasta liczba produkcji, które otrzymamy.
Humble Bundle z nową paczką z grami platformowymi
Minimalna cena, jaką możemy zapłacić, to ok. 22 zł. Wtedy też zgarniemy klucze do 3 produkcji, z czego dwie mogą pochwalić się na Steamie przytłaczająco dobrymi recenzjami. To wydane w 2022 roku Lunistice oraz Super Kiwi 64. Jeżeli nieco dopłacimy, wykładając na stół ok. 37 zł, dostaniemy kolejne 3 pozycje, w tym Grapple Dogs: Cosmic Canines czy też mocno viralowe swego czasu Move or Die.
Jak wspomniano, jest również 3. próg. Ten wyceniono na ok. 44 zł i jeżeli zapłacimy tę kwotę, otrzymamy wszystko, co Playful Platformers 2026 ma do zaoferowania. W tym m.in. rodzimego Kangurka Kao z 2022 roku, czyli reboot serii, na której wychowało się całe pokolenie polskich graczy. Warto zwrócić też uwagę na PEPPERED: An Existential Platformer, czyli grę, od której ukazania się nie minął jeszcze rok.
Playful Platformers 2026 nabyć można do 5 lutego. Warto mieć na uwadze, że klucz do Grapple Dogs: Cosmic Canines będzie ważny jedynie do 4 sierpnia 2026. Wszystkie pozostałe produkcje będzie można przypisać do konta do 4 lutego 2027.
