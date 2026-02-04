Zaloguj się lub Zarejestruj

Humble Choice z mocną paczką na luty. Słynny horror i wysoko oceniany indyk

Maciej Petryszyn
2026/02/04 14:20
0
0

Luty już się zaczął, jest to więc pora, by Humble Bundle po raz kolejny zaoferowało nam comiesięczny pakiet Humble Choice. Co tym razem znalazło się w zestawie?

Nie da się ukryć, że Humble Choice na luty 2026 uderzyło dość mocno. Do paczki trafiło bowiem kilka naprawdę wysoko ocenianych produkcji.

Humble Choice
Humble Choice

Resident Evil Village głównym daniem nowego Humble Choice

Przede wszystkim mowa tutaj o Resident Evil Village z 2021 roku. Z jednej strony mówimy tutaj o produkcji, która za sprawą Lady Dimitrescu na długo trafiła do memosfery, a z drugiej o naprawdę kompetentnym horrorze. I to takim, który niedawno otrzymał wreszcie polską wersję językową. Tym bardziej zatem jest to dobry moment, by fani growych strachów zaopatrzyli się w Village, jeżeli nie mają go jeszcze w swoich bibliotekach.

GramTV przedstawia:

Ponadto w nowym Humble Choice znalazł się wysoko oceniany indyk Core Keeper – idealny do zabawy zarówno w pojedynkę, jak i ze znajomymi. Swoich fanów znajdzie też taktyczne StarVaders, które na Steamie może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi ocenami społeczności. Inne ciekawe pozycje to SteamWorld Build, absurdalny symulator randkowania Date Everything! czy też Bus Simulator 21 Next Stop dla fanatyków komunikacji miejskiej.

Humble Choice na luty 2026:

Cały pakiet nabędziemy za 12,99€. Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam. Lutowe Humble Choice pozostanie w sprzedaży do 3 marca.

Tagi:

promocja
pakiet
Humble Choice
Resident Evil Village
Core Keeper
Squirrel with a Gun
SteamWorld Build
Bus Simulator 21: Next Stop
StarVaders
zestaw
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112