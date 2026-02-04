Humble Choice z mocną paczką na luty. Słynny horror i wysoko oceniany indyk

Luty już się zaczął, jest to więc pora, by Humble Bundle po raz kolejny zaoferowało nam comiesięczny pakiet Humble Choice. Co tym razem znalazło się w zestawie?

Nie da się ukryć, że Humble Choice na luty 2026 uderzyło dość mocno. Do paczki trafiło bowiem kilka naprawdę wysoko ocenianych produkcji.

Resident Evil Village głównym daniem nowego Humble Choice

Przede wszystkim mowa tutaj o Resident Evil Village z 2021 roku. Z jednej strony mówimy tutaj o produkcji, która za sprawą Lady Dimitrescu na długo trafiła do memosfery, a z drugiej o naprawdę kompetentnym horrorze. I to takim, który niedawno otrzymał wreszcie polską wersję językową. Tym bardziej zatem jest to dobry moment, by fani growych strachów zaopatrzyli się w Village, jeżeli nie mają go jeszcze w swoich bibliotekach.