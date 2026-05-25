Final Fantasy 7 Rebirth zapcha Switcha 2. Potrzeba ponad 100 GB miejsca

Maciej Petryszyn
2026/05/25 23:00
Druga z trzech części trylogii remake’ów Final Fantasy zmierza na Nintendo Switch 2. I będzie naprawdę potężna!

Nie chodzi tutaj tylko o jakość produkcji, chociaż owszem jest to bardzo dobra gra. Ale o jej rozmiar.

Potężne Final Fantasy 7 Rebirth potrzebuje aż 102 GB

Już na początku czerwca Final Fantasy 7 Rebirth zaliczy swoją premierę na konsoli Nintendo Switch 2. I chociaż hit Square Enix zostanie wydany w wersji pudełkowej, to będzie to związane z pewnym haczykiem. Otóż w pudełku znajdziemy ”jedynie” tzw. Game Key Card. W praktyce oznacza to, że kartridż nie będzie zawierał żadnych danych, ale będzie stanowił swoisty klucz aktywacyjny. Po umieszczeniu go w konsoli otrzymamy możliwość, by pobrać całą grę na dysk naszej konsoli bez konieczności przypisywania jej na stałe do naszego konta. Z jednej więc strony fajnie, ale z drugiej oznacza to konieczność pobrania naprawdę wielu gigabajtów.

Niemniej nie dało się tego rozwiązać inaczej, bo Final Fantasy 7 Rebirth będzie ogromne. Jak się okazuje, gra na NS2 ważyć będzie aż 102 gigabajty, co czyni ją największą produkcją wydaną na handhelda od Nintendo. Dla porównania, poprzednia odsłona trylogii remake’ów, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, zajmowała na Nintendo Switch “zaledwie” 68 gigabajtów. W praktyce oznacza to, że obie części FF7 w sumie zajmują 170 gigabajtów przestrzeni dyskowej. Tymczasem całe Nintendo Switch ma tej przestrzeni 256 gigabajtów. To oznacza, że jeżeli ktoś chciałby mieć Remake Intergrade i Rebirth zainstalowane na stałe, to cóż… Jego możliwości znacząco by się ograniczyły.

Final Fantasy 7 Rebirth pierwotną premierę zaliczyło już w lutym 2024 roku, ukazując się wówczas na PlayStation 5. W styczniu 2025 szansę na rozpoczęcie zabawy otrzymali też posiadacze komputerów osobistych. Natomiast już 3 czerwca 2026 roku do grona szczęśliwców dołączą użytkownicy konsol Nintendo Switch 2 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19715-final-fantasy-vii-rebirth-is-the-largest-game-on-the-switch-2-so-far-weighing-in-at-over-102-gb

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

