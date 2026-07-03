Reboot Z Archiwum X zrobił ważny krok. Ale twórcy jeszcze nie mogą czyć się pewnie

Nowa wersja kultowego serialu science fiction ma już gotowy odcinek pilotażowy. Na tym etapie projekt Ryana Cooglera wciąż nie otrzymał jednak zielonego światła na realizację pełnego sezonu.

Fani Z Archiwum X mogą ostrożnie zacierać ręce. Jak informuje Collider, zdjęcia do pilotażowego odcinka nowej wersji kultowego serialu science fiction właśnie dobiegły końca. Mogłoby się wydawać, że produkcja zmierza już prosto do premiery, ale rzeczywistość wygląda nieco inaczej. To właśnie od jakości pierwszego odcinka będzie zależało, czy Hulu zamówi realizację całego sezonu. Wszystko zależy od tego, czy ten ukończony już pierwszy odcinek będzie dobry Informację potwierdził Himesh Patel, który wystąpi w głównej roli obok Danielle Deadwyler. W rozmowie z Collider aktor zdradził, że prace nad pilotem zostały zakończone, ale przyszłość projektu pozostaje niewiadomą.

Naprawdę nie mogę powiedzieć zbyt wiele poza tym, że na razie powstał tylko pilot. Nakręciliśmy go i zobaczymy, co będzie dalej. Świetnie się przy tym bawiłem, współpraca z całą ekipą była fantastyczna i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. To oznacza, że Ryan Coogler – reżyser Creeda, Czarnej Pantery i ubiegłorocznego hitu Grzesznicy – nie otrzymał jeszcze zamówienia na kolejne odcinki. W amerykańskiej telewizji to jednak standardowa praktyka. Stacje i platformy streamingowe często oceniają gotowy odcinek pilotażowy, zanim podejmą decyzję o realizacji całego sezonu.

GramTV przedstawia:

Nowe Z Archiwum X nie będzie próbowało zastąpić kultowego duetu Foxa Muldera i Dany Scully. Patel potwierdził, że wraz z Danielle Deadwyler wcielą się w zupełnie nowych agentów FBI badających niewyjaśnione zjawiska. Za scenariusz i reżyserię pilota odpowiada Ryan Coogler, natomiast twórca oryginalnego serialu, Chris Carter, pełni funkcję producenta wykonawczego. Jeśli Hulu zdecyduje się zamówić cały sezon, stanowisko showrunnerki obejmie Jennifer Yale. Dla fanów kultowego science fiction pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Najważniejszy etap dopiero przed projektem – to właśnie od oceny pilota zależy, czy reboot Archiwum X rzeczywiście stanie się kolejnym dużym serialem Ryana Cooglera, czy zakończy się na jednym odcinku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









