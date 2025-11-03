Reboot kultowego filmu jest tak zły, że aż zmienia oficjalny tytuł

Studio nie chce, aby widzowie łączyli nową wersję ze słynną serią.
Kultowy potwór z egipskich grobowców miał powrócić w zupełnie nowym wydaniu. Universal Pictures połączyło siły z Blumhouse i Atomic Monster, aby odświeżyć legendę Mumii w filmie, którego nowy tytuł brzmi The Resurrected. Za kamerą stanął Lee Cronin, znany z brutalnego i świetnie przyjętego Martwe zło: Przebudzenie, który zapowiedział, że zdjęcia do jego najnowszego projektu są już zakończone.
Mumia – nowy film otrzymał oficjalny tytuł
Według nieoficjalnych doniesień film opowie o ojcu, którego zaginiona córka niespodziewanie wraca po ośmiu latach. Wkrótce wychodzi na jaw, że dziewczynka stała się nosicielką ducha starożytnej egipskiej mumii. Zło zaczyna się rozprzestrzeniać także na drugie dziecko, a zdesperowany mężczyzna będzie musiał odprawić rytuał, który może odmienić jego los na zawsze.
W obsadzie produkcji znaleźli się Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy oraz May Elghety, choć szczegóły dotyczące ich ról nie zostały ujawnione. Sam Cronin podkreśla, że jego film ma być czymś znacznie więcej niż kolejnym odgrzaniem klasycznej historii o przeklętej mumii. Reżyser zapowiada połączenie motywów opętania i rodzinnego dramatu z horrorem o pradawnym źródle zła.
Do sieci trafiły również informacje, że pierwszy montaż filmu został już pokazany niektórym osobom. Opinie po seansie były jednak kiepskie i dlatego Universal miało grubą kreską odciąć nowy film od legendarnej serii Mumia, aby w przyszłości prawdopodobnie powrócić z jeszcze jednym rebootem, który byłby bardziej udany.
Produkcja powstaje we współpracy Jamesa Wana, Jasona Bluma i Johna Keville’a, a premierę zaplanowano na 17 kwietnia 2026 roku.
