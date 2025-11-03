Reboot kultowego filmu jest tak zły, że aż zmienia oficjalny tytuł

Kultowy potwór z egipskich grobowców miał powrócić w zupełnie nowym wydaniu. Universal Pictures połączyło siły z Blumhouse i Atomic Monster, aby odświeżyć legendę Mumii w filmie, którego nowy tytuł brzmi The Resurrected. Za kamerą stanął Lee Cronin, znany z brutalnego i świetnie przyjętego Martwe zło: Przebudzenie, który zapowiedział, że zdjęcia do jego najnowszego projektu są już zakończone.

Mumia – nowy film otrzymał oficjalny tytuł

Według nieoficjalnych doniesień film opowie o ojcu, którego zaginiona córka niespodziewanie wraca po ośmiu latach. Wkrótce wychodzi na jaw, że dziewczynka stała się nosicielką ducha starożytnej egipskiej mumii. Zło zaczyna się rozprzestrzeniać także na drugie dziecko, a zdesperowany mężczyzna będzie musiał odprawić rytuał, który może odmienić jego los na zawsze.