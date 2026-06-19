Nowa mapa Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Kowakujo wygląda świetnie

Wulkaniczne krajobrazy, rzeki lawy i gigantyczny smok czekają na graczy.

Activision i Treyarch oficjalnie zaprezentowały Kowakujo, nową mapę dla trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Twórcy opublikowali trailer, który przedstawia nie tylko nową lokację, ale również główne zagrożenia czekające na graczy. Call of Duty: Black Ops 7 – Kowakujo z pierwszym zwiastunem Materiał rozpoczyna się od spektakularnej sceny zrzutu bohaterów prosto do nowej lokacji. Szybko okazuje się jednak, że Kowakujo będzie jedną z najbardziej niebezpiecznych map w historii trybu Zombies. Na graczy czekają wulkaniczne tereny, rzeki lawy, zawalające się konstrukcje oraz kolejne fale nieumarłych.

Istotną rolę w historii odegra Takeo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów trybu Zombies. To właśnie on dostrzega największe zagrożenie unoszące się nad mapą – gigantycznego smoka krążącego nad wulkanicznym krajobrazem. Wszystko wskazuje na to, że bestia będzie kluczowym elementem fabuły i rozgrywki. Nowy zwiastun ma również wymiar symboliczny. Treyarch oddał hołd Tomowi Kane’owi, wieloletniemu aktorowi głosowemu postaci Takeo. Twórcy uczcili jego pamięć specjalnym dedykowanym fragmentem umieszczonym na początku materiału.

GramTV przedstawia:

Kowakujo zadebiutuje 25 czerwca jako darmowa aktualizacja dla wszystkich graczy. Mapa trafia do gry w momencie, gdy tryb Zombies ponownie zdobywa uznanie społeczności po bardzo dobrze przyjętym Totenreich. Właśnie dlatego oczekiwania wobec nowej lokacji są wyjątkowo wysokie. Call of Duty: Black Ops 7 wraz z trybem Zombies jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Kubeł zimnej wody dla fanów Black Ops. Pojawiły się nowe szczegóły portów Call of Duty