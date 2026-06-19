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Nowa mapa Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Kowakujo wygląda świetnie

Mikołaj Berlik
2026/06/19 16:30
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Wulkaniczne krajobrazy, rzeki lawy i gigantyczny smok czekają na graczy.

Activision i Treyarch oficjalnie zaprezentowały Kowakujo, nową mapę dla trybu Zombies w Call of Duty: Black Ops 7. Twórcy opublikowali trailer, który przedstawia nie tylko nową lokację, ale również główne zagrożenia czekające na graczy.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – Kowakujo z pierwszym zwiastunem

Materiał rozpoczyna się od spektakularnej sceny zrzutu bohaterów prosto do nowej lokacji. Szybko okazuje się jednak, że Kowakujo będzie jedną z najbardziej niebezpiecznych map w historii trybu Zombies. Na graczy czekają wulkaniczne tereny, rzeki lawy, zawalające się konstrukcje oraz kolejne fale nieumarłych.

Istotną rolę w historii odegra Takeo, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów trybu Zombies. To właśnie on dostrzega największe zagrożenie unoszące się nad mapą – gigantycznego smoka krążącego nad wulkanicznym krajobrazem. Wszystko wskazuje na to, że bestia będzie kluczowym elementem fabuły i rozgrywki.

Nowy zwiastun ma również wymiar symboliczny. Treyarch oddał hołd Tomowi Kane’owi, wieloletniemu aktorowi głosowemu postaci Takeo. Twórcy uczcili jego pamięć specjalnym dedykowanym fragmentem umieszczonym na początku materiału.

GramTV przedstawia:

Kowakujo zadebiutuje 25 czerwca jako darmowa aktualizacja dla wszystkich graczy. Mapa trafia do gry w momencie, gdy tryb Zombies ponownie zdobywa uznanie społeczności po bardzo dobrze przyjętym Totenreich. Właśnie dlatego oczekiwania wobec nowej lokacji są wyjątkowo wysokie.

Call of Duty: Black Ops 7 wraz z trybem Zombies jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Tagi:

News
PC
zwiastun
strzelanka
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Call of Duty: Black Ops 7
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112