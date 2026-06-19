Kubeł zimnej wody dla fanów Black Ops. Pojawiły się nowe szczegóły portów Call of Duty

Fani Black Ops mają więc powody do zadowolenia. To znaczy teoretycznie, bo w praktyce nieoficjalne doniesienia nie wyglądają już tak okazale.

Porty Black Ops i Black Ops 2 raczej bez poprawek, ale za to z własnymi serwerami

Znany insider, CharlieIntel, podzielił się swoimi informacjami na temat nadchodzących portów Black Ops i Black Ops 2 na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Według jego źródeł obie produkcje będą wyposażone we własne serwery – niezależne i niepowiązane z tymi, na których bawią się posiadacze wydań na PlayStation 3, Xbox 360 i komputery osobiste. Dla wielu to dobra wiadomość. Wspomniane odsłony Call of Duty, jak to często w takich przypadkach bywa, po tym, jak pozostawiono je samym sobie, zostały opanowane przez cheaterów oraz borykają się z innymi problemami. Stworzenie nowych serwerów to szansa na świeży start i przyjemniejszą rozgrywkę.