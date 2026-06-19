Kubeł zimnej wody dla fanów Black Ops. Pojawiły się nowe szczegóły portów Call of Duty

Kilka dni temu Treyarch potwierdziło plotki. Dwie starsze odsłony Call of Duty doczekają się wydań na konsole nowszej generacji.
Fani Black Ops mają więc powody do zadowolenia. To znaczy teoretycznie, bo w praktyce nieoficjalne doniesienia nie wyglądają już tak okazale.
Porty Black Ops i Black Ops 2 raczej bez poprawek, ale za to z własnymi serwerami
Znany insider, CharlieIntel, podzielił się swoimi informacjami na temat nadchodzących portów Black Ops i Black Ops 2 na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Według jego źródeł obie produkcje będą wyposażone we własne serwery – niezależne i niepowiązane z tymi, na których bawią się posiadacze wydań na PlayStation 3, Xbox 360 i komputery osobiste. Dla wielu to dobra wiadomość. Wspomniane odsłony Call of Duty, jak to często w takich przypadkach bywa, po tym, jak pozostawiono je samym sobie, zostały opanowane przez cheaterów oraz borykają się z innymi problemami. Stworzenie nowych serwerów to szansa na świeży start i przyjemniejszą rozgrywkę.
Ale są też informacje gorsze. Jak twierdzi CharlieIntel, nowe wydania Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops 2 będą wyłącznie portami. Nie mamy więc co spodziewać się żadnych ulepszeń czy poprawek na poziomie remastera czy wręcz remake’u. To nadal będą BO1 i BO2 – ze wszystkimi tego zaletami oraz wadami. Dodatkowo nie pojawi się funkcją crossplayu, co raczej nie dziwi. Wszak oba wspomniane porty powstają wyłącznie z myślą o konsolach 8. i 9. generacji od Sony. Tyle samo szczęścia nie będą mieli posiadacze Xbox One oraz Xbox Series X/S. Tych dwóch platform w planach Treyarch nie uwzględniło.
GramTV przedstawia:
Call of Duty: Black Ops i Call of Duty: Black Ops 2 w wersji na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 trafią na rynek już w lipcu 2026 roku. Warto też pamiętać, że 23 października 2026 roku otrzymamy kolejną pełnoprawną odsłonę serii, czyli zapowiedziane niedawno Call of Duty: Modern Warfare 4. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2
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