Hitowe science fiction od Netflixa otrzyma kontynuację. Pierwsza część była wielkim sukcesem

Jednak platforma zdecydowała się na stworzenie drugiej odsłony.

Produkcja zadebiutowała w serwisie 26 marca i bardzo szybko przyciągnęła uwagę widzów. Według najnowszych danych film zgromadził już 139 milionów wyświetleń, dzięki czemu znalazł się w gronie dziesięciu najpopularniejszych filmów oryginalnych w historii Netflixa. Obecnie zajmuje dziesiąte miejsce w zestawieniu, jednak wynik może jeszcze wzrosnąć, ponieważ platforma nadal zlicza oglądalność do 91. dnia od premiery.

Netflix oficjalnie rozwija drugą część filmu Maszyna do zabijania. Po ogromnym sukcesie pierwszej części platforma zdecydowała się rozszerzyć markę, a za nowy projekt ponownie odpowie reżyser Patrick Hughes.

Netflix potwierdził, że za realizację sequela ponownie odpowie Patrick Hughes. Twórca nie tylko wyreżyseruje nową odsłonę, ale także współtworzy scenariusz wraz z Jamesem Beaufortem. Hughes zajmie się również produkcją filmu. W projekt zaangażowani są także Todd Lieberman z Hidden Pictures, Rich Cook z Range Media Partners, Greg McLean reprezentujący Huge Film oraz Alex Young. Funkcję producentki wykonawczej obejmie Valerie Bleth Sharp.

Pierwsza część opowiadała historię ostatnich rekrutów wyjątkowo wymagającego szkolenia wojsk specjalnych, którzy podczas ćwiczeń natrafiają na tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną siłę. Główną rolę zagrał Alan Ritchson, znany między innymi z serialu Reacher. Choć oficjalnie nie potwierdzono jeszcze obsady kontynuacji, aktor prawdopodobnie powróci do swojej roli.

Obecnie nie ujawniono szczegółów fabuły ani planowanej daty premiery Maszyny do zabijania 2. Na film będziemy musieli więc poczekać kilka lat.