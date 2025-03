Nowa łatka do Rise of the Ronin już dostępna. Team Ninja wciąż naprawia kwestie techniczne gry na PC

Jakiś czas temu informowaliśmy o problemach ze znikającymi zapisami gry w Rise of the Ronin na PC, na co twórcy szybko zareagowali. Twórcy RPG-a akcji właśnie podzielili się nową aktualizacją do gry. Na Steamie zobaczyliśmy pełną listę nowości oraz poprawek, jakie zostały dodane.

Rise of the Ronin - informacje o Patchu 1.09.0.2

Najnowsza łatka do Rise of the Ronin wprowadziła nową opcję o nazwie “Graphics Mode”. Dzięki niej możemy wybrać pomiędzy skupieniem się na grafice w grze lub liczbie klatek na sekundę. W przypadku wybrania drugiej opcji gra automatycznie dostosuje ustawienia tak, aby przez cały czas performance produkcji stał na wystarczająco dobrym poziomie. Team Ninja podzieliło się również kilka usprawnień w kwestii optymalizacji - dostosowano ustawienia najbardziej wpływające na wydajność gry, co ma pomóc w pozbyciu się spadków liczby fps-ów. Oto pełna lista zmian udostępniona przez deweloperów.