Gracze Rise of the Ronin na PC zgłaszają znikające zapisy gry. Team Ninja podejmuje działania

Problemy z zapisami w Rise of the Ronin na PC.

Jak informowaliśmy jakiś czas temu, Rise of the Ronin nie zaliczyło udanego debiutu na Steamie. Gracze zgłaszali między innymi problemy z zacinaniem się gry na PC. Okazuje się, że to nie jedyna kwestia, z którą boryka się tytuł – jak wynika z relacji publikowanych na forach dyskusyjnych platformy Steam, dane zapisu gry ulegają nieoczekiwanemu usunięciu.