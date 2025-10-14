Arrowhead reaguje na krytykę.Twórcy Helldivers 2 przyznają się do błędów i zapowiadają wielką zmianę

Twórcy Helldivers 2 przyznali, że gra boryka się z wieloma problemami technicznymi. Studio Arrowhead zapowiada przerwę w publikowaniu nowej zawartości, by skupić się na naprawach.
Helldivers 2 w ostatnich miesiącach mierzy się z falą krytyki ze strony graczy, którzy skarżą się na błędy, crashe i problemy z wydajnością. Zespół Arrowhead Game Studios oficjalnie przyznał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i zapowiedział znaczącą zmianę w sposobie rozwoju gry. Nowe treści pojawią się później, ale w zamian studio obiecuje stabilniejszy i dopracowany tytuł.
Helldivers 2 – twórcy przyznają się do błędów
Podczas ostatniej transmisji na żywo reżyser gry, Mikael Eriksson, przyznał, że problemy z optymalizacją to tylko część szerszego zestawu trudności, z jakimi mierzy się Helldivers 2. Deweloper wymienił m.in. crashe, błędy w balansie broni i wrogów, a także spadki wydajności na różnych platformach. Jak zaznaczył, zespół w pełni rozumie frustrację graczy i uważa ich krytykę za uzasadnioną.
„Podjęliśmy decyzję o nieco późniejszym wprowadzeniu niektórych aktualizacji treści i funkcji, abyśmy mogli osiągnąć znacznie bardziej stabilny stan, w który będziemy mogli wierzyć” – wyjaśnił Eriksson. Twórcy chcą także, by każda aktualizacja była „bardziej zauważalna” i faktycznie poprawiała doświadczenie graczy, zamiast wprowadzać nowe problemy.
Studio potwierdziło, że część poprawek wymaga więcej czasu, choć niektóre zmiany mają zostać wdrożone stosunkowo szybko. Zespół planuje też publikację kolejnych blogów technicznych, które będą dokumentować postępy w pracach.
Na ten moment Helldivers 2 ma na Steamie mieszane opinie, a pozytywnie grę ocenia ok. 65% użytkowników. Społeczność oczekuje konkretnych działań i liczy, że Arrowhead wykorzysta przerwę na faktyczne usprawnienie tytułu, który w momencie premiery był jednym z największych sukcesów roku.
