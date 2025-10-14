Arrowhead reaguje na krytykę.Twórcy Helldivers 2 przyznają się do błędów i zapowiadają wielką zmianę

Twórcy Helldivers 2 przyznali, że gra boryka się z wieloma problemami technicznymi. Studio Arrowhead zapowiada przerwę w publikowaniu nowej zawartości, by skupić się na naprawach.

Helldivers 2 w ostatnich miesiącach mierzy się z falą krytyki ze strony graczy, którzy skarżą się na błędy, crashe i problemy z wydajnością. Zespół Arrowhead Game Studios oficjalnie przyznał, że sytuacja wymknęła się spod kontroli i zapowiedział znaczącą zmianę w sposobie rozwoju gry. Nowe treści pojawią się później, ale w zamian studio obiecuje stabilniejszy i dopracowany tytuł.

Helldivers 2 – twórcy przyznają się do błędów

Podczas ostatniej transmisji na żywo reżyser gry, Mikael Eriksson, przyznał, że problemy z optymalizacją to tylko część szerszego zestawu trudności, z jakimi mierzy się Helldivers 2. Deweloper wymienił m.in. crashe, błędy w balansie broni i wrogów, a także spadki wydajności na różnych platformach. Jak zaznaczył, zespół w pełni rozumie frustrację graczy i uważa ich krytykę za uzasadnioną.