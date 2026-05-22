Po 13 sezonach i 13 latach od finału kultowego serialu kryminalnego, BBC szykuje reboot

BBC szykuje nowy serial o Herkulesie Poirocie. Dla wielu widzów to może być jedna z najbardziej ryzykownych telewizyjnych decyzji ostatnich lat.

Hercule Poirot to bez wątpienia jedna z największych ikon kryminału w historii popkultury. Ekscentryczny belgijski detektyw stworzony przez Agatha Christie od dekad pozostaje symbolem klasycznych zagadek kryminalnych, dedukcji i eleganckiego stylu śledztwa. Dla wielu widzów Poirot jest wręcz ważniejszy niż sam Sherlock Holmes. Zwłaszcza że bohater Christie doczekał się dziesiątek ekranizacji, książek i seriali, które na stałe weszły do historii telewizji. Hercule Poirot rozwiąże kolejną zagadkę kryminalną BBC oficjalnie przygotowuje nowy serial poświęcony Herkulesowi Poirotowi. Co ciekawe, stacja miała wywalczyć prawa do ekranizacji między innymi dzięki obietnicy stworzenia więcej niż jednego sezonu. To bardzo wyraźny sygnał, że BBC chce zbudować wokół postaci nową dużą markę kryminalną.

Projekt wspiera studio Mammoth Screen, specjalizujące się w ekranizacjach twórczości Christie. Co ciekawe, założycielem firmy jest Damien Timmer, który wcześniej pracował przy kultowym serialu Poirot z Davidem Suchetem. I właśnie tutaj pojawia się największy problem nowej produkcji.

Dla ogromnej części widzów Suchet do dziś pozostaje „tym jedynym” Poirotem. Brytyjski aktor przez lata praktycznie zlał się z postacią belgijskiego detektywa i dla wielu fanów jego interpretacja uchodzi za definitywną. Wcielał się w niego przez bite trzynaście sezonów. Nowy serial automatycznie będzie więc porównywany do jednej z najbardziej kultowych ekranizacji kryminału w historii telewizji. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Wiadomo jedynie, że za scenariusz odpowiada Benji Walters, mający na koncie między innymi seriale Lampart i Obsesja. Trwają również poszukiwania nowego aktora, który wcieli się w Poirota. I szczerze? To może być jedna z najbardziej stresujących ról w brytyjskiej telewizji. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze tego lata, a premierę pierwszego sezonu zaplanowano na 2027 rok.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










