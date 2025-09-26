Nowa kontynuacja anulowanego kultowego science fiction nie spełnia oczekiwań fanów

Niedawno informowaliśmy, że The Expanse, który zakończył się na szóstym sezonie w styczniu 2022 roku, doczeka się nietypowej kontynuacji. Serial oparty na powieściach Jamesa S.A. Coreya, czyli duetu Daniela Abrahama i Ty’ego Francka, przeniósł widzów w przyszłość, w której Ziemia, Mars i Pas Asteroid walczą o przetrwanie oraz kontrolę nad zasobami. Produkcja zyskała miano kultowej, jednak jej historia została przerwana przedwcześnie. Najpierw skasowała ją stacja Syfy, a następnie już pod skrzydłami Amazona, zakończono ją po łącznie sześciu sezonach, mimo że w książkach pozostały jeszcze trzy tomy do zaadaptowania.

The Expanse – komiksowa kontynuacja nie spełniła oczekiwań fanów kultowego science fiction

Po trzech latach od finału marka niespodziewanie wraca, choć nie w taki sposób, jakiego oczekiwali widzowie. Zamiast kolejnego sezonu otrzymaliśmy komiks zatytułowany The Expanse: A Little Death, który zadebiutował 24 września. Za scenariusz odpowiada między innymi Wes Chatham, aktor wcielający się w Amosa Burtona, a sam komiks koncentruje się właśnie na dalszych losach tej postaci. Pierwszy zeszyt ukazał się już nakładem BOOM! Studios.