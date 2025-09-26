Nowa kontynuacja anulowanego kultowego science fiction nie spełnia oczekiwań fanów

Niedawno informowaliśmy, że The Expanse, który zakończył się na szóstym sezonie w styczniu 2022 roku, doczeka się nietypowej kontynuacji. Serial oparty na powieściach Jamesa S.A. Coreya, czyli duetu Daniela Abrahama i Ty’ego Francka, przeniósł widzów w przyszłość, w której Ziemia, Mars i Pas Asteroid walczą o przetrwanie oraz kontrolę nad zasobami. Produkcja zyskała miano kultowej, jednak jej historia została przerwana przedwcześnie. Najpierw skasowała ją stacja Syfy, a następnie już pod skrzydłami Amazona, zakończono ją po łącznie sześciu sezonach, mimo że w książkach pozostały jeszcze trzy tomy do zaadaptowania.
The Expanse – komiksowa kontynuacja nie spełniła oczekiwań fanów kultowego science fiction
Po trzech latach od finału marka niespodziewanie wraca, choć nie w taki sposób, jakiego oczekiwali widzowie. Zamiast kolejnego sezonu otrzymaliśmy komiks zatytułowany The Expanse: A Little Death, który zadebiutował 24 września. Za scenariusz odpowiada między innymi Wes Chatham, aktor wcielający się w Amosa Burtona, a sam komiks koncentruje się właśnie na dalszych losach tej postaci. Pierwszy zeszyt ukazał się już nakładem BOOM! Studios.
Decyzja twórców wzbudziła mieszane emocje. Dla wielu fanów adaptacja graficzna to ciekawostka, ale nie pełnoprawna kontynuacja. Tym bardziej że akcja A Little Death rozgrywa się zaledwie dwa lata po wydarzeniach z szóstego sezonu, zamiast podejmować wątki znane z siódmej książki, czyli Wzlot Persepolis. To właśnie tam w oryginale dochodzi do trzydziestoletniego przeskoku czasowego, a fabuła nabiera nowego, kosmicznego rozmachu dzięki wprowadzeniu kolejnych systemów gwiezdnych i nowych frakcji politycznych.
Fani liczyli, że Amazon zdecyduje się na realizację kolejnych sezonów i pokaże dalsze losy załogi statku Rocinante. Powrót Stevena Straita, Dominique Tipper, Shohreh Aghdashloo i samego Chathama byłby dla nich spełnieniem marzeń. Wyzwanie, jakie stanowiłoby postarzenie bohaterów, nie jest przecież niczym nowym w hollywoodzkich produkcjach.
Mimo rozczarowania, komiks daje przynajmniej namiastkę dalszej przygody w świecie The Expanse. Amos Burton od zawsze należał do ulubieńców widzów, a fakt, że to właśnie jego odtwórca bierze udział w pisaniu scenariusza, może zapewnić autentyczność i głębsze rozwinięcie postaci. Nie brakuje też nadziei, że jeśli projekt odniesie sukces, Amazon ponownie pochyli się nad możliwością ekranizacji ostatnich tomów, np. w formie miniserialu lub filmu.
