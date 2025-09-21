Kultowy serial science fiction zakończył się zbyt szybko, ale teraz wraca w nietypowej kontynuacji

To może nie jest to, czego spodziewali się fani, ale zawsze to jest jakiś powrót do tego świata.

The Expanse, uznawany za jedno z najlepszych współczesnych widowisk science fiction, zakończył się po sześciu sezonach, pozostawiając fanów z poczuciem niedosytu. Serial, emitowany początkowo na kanale Syfy, a następnie przejęty przez Amazona i dostępny w serwisie Prime Video, opowiadał o ludzkości podzielonej między Ziemię, Marsa i Pas Asteroid, ukazując narastające napięcia polityczne oraz skutki odkrycia tajemniczej technologii obcych. The Expanse – jest sequel, ale w formie komiksu Choć ekranizacja powieści Jamesa S.A. Corey zdążyła zdobyć ogromne uznanie za naukowe podejście do gatunku, zniuansowane postacie i epickie tło polityczne, jej historia została urwana przed adaptacją ostatnich trzech tomów.

To jednak nie koniec podróży w tym uniwersum. BOOM! Studios zapowiedziało komiks The Expanse: A Little Death, który podejmie wątki fabularne tuż po wydarzeniach finału serialu. Akcja rozpocznie się dwa lata po ostatnim odcinku, w roku 2358, a głównym bohaterem będzie Amos Burton. Fabuła przeniesie czytelników na nową kolonię Auberon, gdzie Amos, początkowo szukający rozrywek, trafia na znajome twarze ze swojej przeszłości i zostaje wciągnięty w brutalne kryminalne podziemie.

Autorami nowej powieści graficznej są Wes Chatham (odtwórca roli Amosa w serialu) i Andy Diggle. The Expanse: A Little Death ukaże się nakładem BOOM! Studios – więcej informacji na stronie wydawnictwa. Komiks na razie dostępny będzie w wersji anglojęzycznej. Co istotne, jako doskonale wiemy, świat The Expanse był już rozwijany wcześniej w innych mediach – w grach komputerowych, które stanowiły prequel do wydarzeń serialowych. Teraz jednak po raz pierwszy fani otrzymają historię będącą faktyczną kontynuacją tego, co zobaczyli na ekranie.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






