Kultowy serial science fiction zakończył się zbyt szybko, ale teraz wraca w nietypowej kontynuacji

Jakub Piwoński
2025/09/21 16:30
To może nie jest to, czego spodziewali się fani, ale zawsze to jest jakiś powrót do tego świata.

The Expanse, uznawany za jedno z najlepszych współczesnych widowisk science fiction, zakończył się po sześciu sezonach, pozostawiając fanów z poczuciem niedosytu. Serial, emitowany początkowo na kanale Syfy, a następnie przejęty przez Amazona i dostępny w serwisie Prime Video, opowiadał o ludzkości podzielonej między Ziemię, Marsa i Pas Asteroid, ukazując narastające napięcia polityczne oraz skutki odkrycia tajemniczej technologii obcych.

The Expanse
The Expanse

The Expanse – jest sequel, ale w formie komiksu

Choć ekranizacja powieści Jamesa S.A. Corey zdążyła zdobyć ogromne uznanie za naukowe podejście do gatunku, zniuansowane postacie i epickie tło polityczne, jej historia została urwana przed adaptacją ostatnich trzech tomów.

To jednak nie koniec podróży w tym uniwersum. BOOM! Studios zapowiedziało komiks The Expanse: A Little Death, który podejmie wątki fabularne tuż po wydarzeniach finału serialu. Akcja rozpocznie się dwa lata po ostatnim odcinku, w roku 2358, a głównym bohaterem będzie Amos Burton. Fabuła przeniesie czytelników na nową kolonię Auberon, gdzie Amos, początkowo szukający rozrywek, trafia na znajome twarze ze swojej przeszłości i zostaje wciągnięty w brutalne kryminalne podziemie.

GramTV przedstawia:

Autorami nowej powieści graficznej są Wes Chatham (odtwórca roli Amosa w serialu) i Andy Diggle. The Expanse: A Little Death ukaże się nakładem BOOM! Studios – więcej informacji na stronie wydawnictwa. Komiks na razie dostępny będzie w wersji anglojęzycznej.

Co istotne, jako doskonale wiemy, świat The Expanse był już rozwijany wcześniej w innych mediach – w grach komputerowych, które stanowiły prequel do wydarzeń serialowych. Teraz jednak po raz pierwszy fani otrzymają historię będącą faktyczną kontynuacją tego, co zobaczyli na ekranie.

The Expanse: A Little Death

Źródło:https://comicbook.com/comics/news/canceled-sci-fi-masterpiece-show-continues-with-sequel-3-years-after-it-ended-too-soon/

Popkultura
Amazon
komiks
The Expanse
serial SF
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


