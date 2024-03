Nowa konsola do gier trafi do sprzedaży. Premiera MSI Claw

MSI zastosowała ciekawą taktykę premiery swojej konsoli do gier. Jedna z wersji trafi do sprzedaży 8 marca i można sadzić, że producent przewiduje, że będzie to najpopularniejsza wersja, czyli kupujący zdecydują się na model z mocnym procesorem, ale z najmniejszą ilością pamięci, którą później będą indywidualnie modernizować.

Niezależnie od tej decyzji MSI wkracza na trudny rynek i będzie musiało podjąć walkę z liczną konkurencją. O sukcesie może przesądzić optymalizacja sprzętu i to jak zostanie wykorzystany jego niewątpliwy potencjał. W tej chwili Claw plasuje w się w grupie droższych rozwiązań, a niektóre z nich przewyższa znacznie cenowo.

Dla konsumentów taka rywalizacja może oczywiście wyjść na dobre, ponieważ walka musi toczyć się nie tylko na osiągi, ale również przystępne ceny. Bez wątpienia przenośne maszyny dla graczy przeżywają teraz dobry czas i trzeba przyznać, że drogę utorował im najpierw sukces Switcha, a następnie dobry start Steam Decka.