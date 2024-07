Deadpool i Wolverine na przedpremierowym zwiastunie. Nowe widowisko Marvela zadebiutuje za tydzień

Marvel zaprezentował trzeci i zarazem ostatni oficjalny zwiastun Deadpool i Wolverine. Film wchodzi do kin już za tydzień i przekonamy się, czy będzie to hit.

Do premiery Deadpoola i Wolverine’a pozostał już tylko tydzień, a film od dawna jest oceniany jako wielka szansa na powrót Marvela, który przez ostatnie lata zaliczył mnóstwo kosztownych wpadek, powodujących ogromną krytykę fanów. W przypadku opisywanego widowiska prognozy są bardzo optymistyczne. Specjaliści szacują, że już premierowy weekend po 26 lipca powinien przynieść 200 mln dolarów ze sprzedaży biletów, a całe widowisko ma zarobić ponad miliard. Są to póki co wróżby, a rzeczywistość zweryfikuje szacunki. Jednak Marvel rzeczywiście pokłada w tym filmie wielkie nadzieje i bardzo mocno podgrzewa atmosferę przed premierą.