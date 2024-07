Nobody Wants to Die na premierowym zwiastunie. Polska gra detektywistyczna jest już dostępna na konsolach

Polskie studio Critical Hit Games ujawniło wczoraj wymagania sprzętowe Nobody Wants to Die . Produkcja, która przenosi graczy do nowojorskiej dystopii 2329 roku, jest już dostępna na konsolach, natomiast na komputerach osobistych zadebiutuje za kilka godzin. Do sieci trafił również premierowy zwiastun.

Premiera Nobody Wants to Die, polskiej gry detektywistycznej studia Critical Hit Games

Już dzisiaj debiutuje na rynku Nobody Wants to Die – detektywistyczna gra w stylu noir od polskiego studia Critical Hit Games. Produkcję mogą już zakupić posiadacze konsol Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Jeśli chodzi o użytkowników komputerów osobistych, o godzinie 17:00 czasu polskiego tytuł będzie dostępny za pośrednictwem platformy Steam.

Do sieci trafił również premierowy zwiastun Nobody Wants to Die. W ramach przypomnienia gra w klimacie noir pozwala wcielić się w postać detektywa Wydziału Śmiertelności – Jamesa Karry – który rusza tropem seryjnego mordercy w Nowym Jorku. Gracze odkryją „mroczne sekrety elity miasta”, a także przeżyją przygody w świecie, gdzie „technologia oferuje wieczne życie poprzez transfer świadomości między ciałami lub przechowywanie jej w bankach pamięci, jeśli nie stać cię na opłacenie obowiązkowego abonamentu”.