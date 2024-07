Roguelike To the Stars zadebiutuje już w sierpniu

To the Stars, humorystyczna gra roguelike o taktycznym podboju planet od dewelopera Stellar Cartography i wydawcy Blowfish Studios, pojawi się na PC i Mac już 13 sierpnia 2024 roku.

W grze wcielimy się w jedną z dziewięciu przerażających cywilizacji pozaziemskich. Fringlots, Sasharkpas oraz Cryspuritans to tylko niektóre z nich, każda z unikalnymi cechami i strategią. Połączenie kosmicznej potęgi z strategicznymi manewrami pozwoli na przejęcie kontroli nad każdą konstelacją, wyprzedzając przeciwników.

Zbiór ekscentrycznych dowódców

Przemierzając kosmiczną pustkę, gracze odblokują kolekcję kolorowych dowódców, z których każdy posiada unikalne zdolności i styl gry. Gra oferuje szeroki wybór możliwości i strategii dla odważnych strategów, którzy zdecydują się na kosmiczną przygodę. Z każdym ruchem odkrywamy nowe możliwości, które pozwalają na tworzenie niezapomnianych przygód w stylu sci-fi.

Ido Yehieli, założyciel Stellar Cartography, tak opisuje grę: “To the Stars to szybka, pełna uroku gra roguelike dla miłośników strategii i zabawnych planet."

Podkreśla również, że gra oferuje proste do zrozumienia mechaniki oraz szybkie taktyczne rozgrywki, które są przeznaczone dla graczy o różnych poziomach umiejętności.

Premiera na różnych platformach

Gra To the Stars zadebiutuje na PC i Mac przez Steam, GOG oraz Epic Games Store we wtorek, 13 sierpnia 2024 roku. To doskonała okazja dla fanów gier strategicznych, aby spróbować swoich sił w kosmicznej ekspansji i przejąć kontrolę nad galaktyką.