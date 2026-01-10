Nowa Godzilla ma oficjalną datę premiery. Plakat zdradza powrót uwielbianego potwora?

Kontynuacja wielkiego hitu doczekała się nowych materiałów.

Studio GKIDS oficjalnie potwierdziło datę premiery filmu Godzilla Minus Zero. Kontynuacja oscarowego hitu trafi do kin 6 listopada 2026 roku i będzie bezpośrednią dalszym ciągiem historii rozpoczętej w Godzilla Minus One. Za scenariusz i reżyserię ponownie odpowiada Takashi Yamazaki, a na ekranie zobaczymy znanych z pierwszej części Minami Hamabe, Ryûnosuke Kamikiego oraz Miou Tanakę. Godzilla Minus Zero z oficjalną datą premiery i plakatem Pierwszy film okazał się jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat. Produkcja zrealizowana za mniej niż 15 milionów dolarów zarobiła na całym świecie ponad 113 milionów, zdobyła entuzjastyczne recenzje i zapisała się w historii serii, przynosząc Godzilli pierwszego w jej siedemdziesięcioletniej historii Oscara za najlepsze efekty wizualne. Sukces był tym większy, że kino potworów rzadko przebija się do nagród zdominowanych przez dramaty. Film chwalił między innymi Steven Spielberg, co tylko wzmocniło jego prestiż.

Podczas ceremonii rozdania Oscarów Yamazaki nie krył zaskoczenia i wdzięczności. Reżyser przyznał, że już sama nominacja była dla niego czymś niewiarygodnym, a zwycięstwo porównał do filmowej historii o kopciuszku.

O Godzilla Minus Zero wiadomo na razie niewiele. Twórcy konsekwentnie trzymają szczegóły fabuły w tajemnicy, choć wraz z ogłoszeniem daty premiery pojawił się oficjalny plakat. To właśnie on rozpalił wyobraźnię fanów i uruchomił lawinę teorii na temat nowego zagrożenia, z którym zmierzy się tym razem Japonia. Wczytywanie ramki mediów. Na grafice widać masę chmur oglądaną z góry, przeciętą z jednej strony niebieskawym blaskiem atomowego oddechu Godzilli, a z drugiej jasnym światłem. Część odbiorców sugeruje jednak, że nie są to zwykłe obłoki, lecz toksyczny smog kojarzony z Hedorą. Ten kosmiczny kaiju żywiący się zanieczyszczeniami planety był już wcześniej wymieniany przez Yamazakiego jako potencjalny materiał na filmową adaptację, zwłaszcza ze względu na możliwości współczesnych efektów specjalnych i charakterystyczny sposób poruszania się potwora. Inni widzą w plakacie aluzje do zupełnie różnych ikon serii. Jasne światło może przywodzić na myśl Mothrę, co pozwoliłoby pozostawić Godzillę w roli głównego antagonisty, a żółta kolorystyka i trzy wyraźne smugi w centrum kadru skojarzenia z King Ghidorą i jego potrójnymi wiązkami energii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.