Marvel zmienia plany wobec nowej drużyny w MCU. Zamiast filmu będzie serial pod zmienionym tytułem

Okazuje się, że studio nie widzi potencjału w filmowej wersji Young Avengers, ale nadal chcą wprowadzić nową grupę superbohaterów do MCU. Dlatego też projekt został przemieniony w serial, który trafi na Disney+ w nieokreślonej jeszcze przyszłości.

Czas Avengersów dobiega końca. Chociaż w 2026 i 2027 roku otrzymamy dwie nowe odsłony serii słynnej superbohaterskiej drużyny, to najwyraźniej Marvel chce zastąpić tę grupę kilkoma mniejszymi drużynami, które będą działać bardziej lokalnie. W trzeciej sadze MCU możemy spodziewać się m.in. X-Menów, do tego dojdzie Fantastyczna Czwórka, a coraz częściej plotkuje się o Midnight Sons z Doktorem Strangem i Bladem. Kolejnym niezrealizowanym jeszcze przez studio pomysłem jest Young Avengers, które miało powstawać już od kilku lat. Jednak jeszcze pod koniec czerwca pojawiły się plotki, że Marvel zdecydował się skasować ten filmowy projekt. Teraz z tymi informacjami zgadza się jeden z informatorów, ale wskazuje, że projekt nie został całkowicie usunięty i drużyna wciąż ma szansę zaistnieć w MCU.

Serial nie zostanie jednak zatytułowany jako Young Avengers, ale znany będzie jako Champions. Chociaż oryginalny skład Champions obejmował takie postacie, jak Miles Morales, nastoletnią wersję Cyclopsa z X-Men oraz Novę, to Marvel prawdopodobnie wykorzysta postacie znane z komiksów o Young Avengers, a więc m.in. Kate Bishop, Americę Chavez, Wiccana, Cassie Lang, Ms. Marvel, czy Ironheart, którzy już zostali wprowadzeni w MCU.

Powodem tej zmiany są szybko starzejący się aktorzy, którzy wcielają się we wspomniane role. W komiksach do Young Avengers należeli nastolatkowie, więc większość aktorów już nie pasuje do tej koncepcji młodej drużyny. Z tego powodu Marvel musiał znaleźć inną nazwę dla nowej superbohaterskiej grupy.

Obecnie trwają poszukiwania showrunnera dla Champions. Marvel podjął decyzję o przekształceniu filmu w serial z powodu kiepskiego przyjęcia Marvels. Zdali sobie wtedy sprawę, że pomimo dobrej oglądalności Ms. Marvel na Disney+, młoda superbohaterka nie przyciąga jednak tłumów do kin. Studio nie chce więc ryzykować i woli postawić na bezpieczniejszy serialowy projekt.