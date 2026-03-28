Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra za darmo w Epic Games Store. Macie czas tylko do 29 marca

Maciej Petryszyn
2026/03/28 19:30
0
0

Kolejny dzień, kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Pora, by odebrać kolejne +1 do biblioteki gier.

Tym razem coś dla siebie znajdą użytkownicy Epic Games Store lubujący się w sztuce parkouru. Nową darmówką na EGS jest FrostLight Escape, który wydano w czerwcu 2026 roku. Zarówno wydawcą, jak i twórcą gry jest Vault Games, które stało również za inną z ostatnio rozdawanych bezpłatnie produkcji. W tym wypadku mamy do czynienia z reprezentantem gatunku platformówek, przeznaczonym wyłącznie dla jednego gracza. Skaczemy, wspinamy się i generalnie uprawiamy wspomniany parkour. I tak jak w rzeczywistości, upadek oznacza porażkę. Chociaż tutaj zaczniemy po prostu od nowa. Co zrobić, by dostać FrostLight Escape za darmo? Szczegóły promocji poniżej.

FrostLight Escape to gra parkourowa osadzona w opuszczonej fabryce, gdzie skaczesz i wspinasz się po przedmiotach. Ale nie zapomnij – jeśli spadniesz, zaczynasz od samego początku!

Jak za darmo zgarnąć własną kopię FrostLight Escape? Musimy udać się pod ten adres, a następnie przypisać grę do swojego konta Epic Games Store. Niemniej trzeba pamiętać, że mamy ograniczony czas na to, by to wszystko zrobić, bo promocja trwa tylko do 29 marca 2026 do godziny 12:00. Po tym czasie gra ponownie wymagać będzie opłaty w wysokości 11,99 zł.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Epic Games
promocja
cena
za darmo
Epic
promocje
Darmocha
Epic Games Store
bezpłatne
FrostLight Escape
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112