Nowa gra za darmo w Epic Games Store. Macie czas tylko do 29 marca

Tym razem coś dla siebie znajdą użytkownicy Epic Games Store lubujący się w sztuce parkouru. Nową darmówką na EGS jest FrostLight Escape, który wydano w czerwcu 2026 roku. Zarówno wydawcą, jak i twórcą gry jest Vault Games, które stało również za inną z ostatnio rozdawanych bezpłatnie produkcji. W tym wypadku mamy do czynienia z reprezentantem gatunku platformówek, przeznaczonym wyłącznie dla jednego gracza. Skaczemy, wspinamy się i generalnie uprawiamy wspomniany parkour. I tak jak w rzeczywistości, upadek oznacza porażkę. Chociaż tutaj zaczniemy po prostu od nowa. Co zrobić, by dostać FrostLight Escape za darmo? Szczegóły promocji poniżej.

FrostLight Escape to gra parkourowa osadzona w opuszczonej fabryce, gdzie skaczesz i wspinasz się po przedmiotach. Ale nie zapomnij – jeśli spadniesz, zaczynasz od samego początku!

Epic Games Store i gra za darmo

Jak za darmo zgarnąć własną kopię FrostLight Escape? Musimy udać się pod ten adres, a następnie przypisać grę do swojego konta Epic Games Store. Niemniej trzeba pamiętać, że mamy ograniczony czas na to, by to wszystko zrobić, bo promocja trwa tylko do 29 marca 2026 do godziny 12:00. Po tym czasie gra ponownie wymagać będzie opłaty w wysokości 11,99 zł.