Tak wygląda następca Disco Elysium. Za chwilę dostaniemy demo

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Disco Elysium to jedno z największych zaskoczeń w historii branży. Gra stworzona przez nikomu nieznane estońskie studio podbiła świat.

Będziemy mogli przekonać się o tym sami już niedługo. Przedstawiciele studia ZA/UM ogłosili bowiem, że ZERO PARADES: For Dead Spies będzie częścią nadchodzącego Steam Next Fest . Podczas steamowego festiwalu dem, który rusza 23 lutego, dostaniemy w nasze ręce testową wersję następcy Disco Elysium.

Nie chcecie czekać? Jest jeszcze inna możliwość. Otóż serwis IGN opublikował materiał prezentujący pierwsze kilkanaście minut rozgrywki w ramach ZERO PARADES: For Dead Spies. Szybki rzut oka pozwala dostrzec, że gra zachowuje wiele rozwiązań znanych już z Disco Elysium. Chodzi tutaj nie tylko o sam styl graficzny, ale też np. dialogi, również wewnętrzne, pokazywane w formie wyświetlanych po prawej stronie tekstów. Co ciekawe, sam materiał nie został najlepiej oceniony przez widzów.

Dlaczego? Nie chodzi tutaj stricte o jakość samej produkcji, a o zamieszanie, jakie miało miejsce w związku z ZA/UM. W tle są oskarżenia o oszustwa, również finansowe, rozprawy sądowe i zwolnienia. W następstwie tych ostatnich z estońskiego studia odeszło wiele osób, które uznać możemy za ojców Disco Elysium, co z kolei sprawia, iż część społeczności zwyczajnie zapowiada bojkot ZERO PARADES.

Nie da się zatem ukryć, że przed ZERO PARADES: For Dead Spies trudne zadanie. Z jednej strony tytuł będzie musiał mierzyć się z porównaniami do poprzednika, którym trudno będzie sprostać. Z drugiej każdy błąd, niedociągnięcie czy problem będzie wypominany grze po stokroć. Czy ta będzie w stanie się obronić? Premiera jeszcze w tym roku, aczkolwiek konkretnego terminu nie znamy.