Tak wygląda następca Disco Elysium. Za chwilę dostaniemy demo

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Disco Elysium to jedno z największych zaskoczeń w historii branży. Gra stworzona przez nikomu nieznane estońskie studio podbiła świat.
Niemniej późniejsze losy twórców były bardzo burzliwe. Zasadne wydaje się więc pytanie, czy następca DE sprosta oczekiwaniom.
Następca Disco Elysium z gameplayem i na Steam Next Fest
Będziemy mogli przekonać się o tym sami już niedługo. Przedstawiciele studia ZA/UM ogłosili bowiem, że ZERO PARADES: For Dead Spies będzie częścią nadchodzącego Steam Next Fest. Podczas steamowego festiwalu dem, który rusza 23 lutego, dostaniemy w nasze ręce testową wersję następcy Disco Elysium.
Wejdź w buty Hershela Wilka, naszego błyskotliwego, acz udręczonego operanta, i odkryj miasto-państwo Portofiro w jego wersji spersonalizowanej na potrzeby openingu gry.
Wykonaj dwa zadania, odkryj różne misje poboczne i poznaj kilku ekscentrycznych, budzących wątpliwości postaci, które zamieszkują to surrealistyczne miejsce.
GramTV przedstawia:
Nie chcecie czekać? Jest jeszcze inna możliwość. Otóż serwis IGN opublikował materiał prezentujący pierwsze kilkanaście minut rozgrywki w ramach ZERO PARADES: For Dead Spies. Szybki rzut oka pozwala dostrzec, że gra zachowuje wiele rozwiązań znanych już z Disco Elysium. Chodzi tutaj nie tylko o sam styl graficzny, ale też np. dialogi, również wewnętrzne, pokazywane w formie wyświetlanych po prawej stronie tekstów. Co ciekawe, sam materiał nie został najlepiej oceniony przez widzów.
Dlaczego? Nie chodzi tutaj stricte o jakość samej produkcji, a o zamieszanie, jakie miało miejsce w związku z ZA/UM. W tle są oskarżenia o oszustwa, również finansowe, rozprawy sądowe i zwolnienia. W następstwie tych ostatnich z estońskiego studia odeszło wiele osób, które uznać możemy za ojców Disco Elysium, co z kolei sprawia, iż część społeczności zwyczajnie zapowiada bojkot ZERO PARADES.
Nie da się zatem ukryć, że przed ZERO PARADES: For Dead Spies trudne zadanie. Z jednej strony tytuł będzie musiał mierzyć się z porównaniami do poprzednika, którym trudno będzie sprostać. Z drugiej każdy błąd, niedociągnięcie czy problem będzie wypominany grze po stokroć. Czy ta będzie w stanie się obronić? Premiera jeszcze w tym roku, aczkolwiek konkretnego terminu nie znamy.
