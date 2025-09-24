Nowa gra science fiction otwiera State of Play. Saros na pierwszym gameplayu i z datą premiery

Housemarque zaprezentowało swoją nową grę.

Najnowsze State of Play rozpoczęło się od mocnego uderzenia, czyli kilkuminutowego pokazu rozgrywki z Soros, nowej gry od studia Housemarque. Jak możemy zobaczyć na poniższym gameplayu, rozgrywka przypomina poprzednią grę studia, czyli Returnal. Soros jest jedna grą bardziej dynamiczną, nastawioną na akcję i efektowne walki z przeciwnikami, ale również eksplorację, czy elementy platformowe. Całość prezentuje się ekscytująco, zarówno pod względem gameplayu, jak i oprawy wizualnej. Saros – pierwszy gameplay Akcja Saros toczy się na planecie Carcosa, wrogiem i zmiennokształtnym świecie, który zmienia się po każdej śmierci protagonisty. W nowym materiale zobaczyliśmy bohatera Arjuna Devraja (w tej roli Rahul Kohli), który eksploruje tajemnicze ruiny starożytnej cywilizacji w obliczu nadciągającego zaćmienia. Na jego drodze pojawia się również Nitya Chandran (Shunori Ramanathan), jedna z kluczowych postaci fabularnych.

Twórcy podkreślają, że chcieli pokazać czystą i nieedytowaną akcję, nawiązującą do docenionych mechanik Returnal, ale wzbogaconą o nowe elementy rozgrywki. Gracze mogą liczyć na większą różnorodność broni oraz narzędzi, które pozwolą na jeszcze bardziej widowiskowe starcia. Arjun korzysta z zaawansowanego kombinezonu Soltari, który umożliwia błyskawiczne uniki, skoki oraz ataki wręcz. Wybór ekwipunku następuje przed każdą próbą, do dyspozycji jest zarówno ludzkie uzbrojenie, jak i obca technologia Carcosy. W prezentacji główny bohater używał fosforowego strzelby Soltari, by eliminować wrogie maszyny ukryte w ruinach. Jednym z kluczowych elementów rozgrywki jest Tarcza Soltari, którą aktywuje się przytrzymując odpowiedni przycisk. Pozwala ona na pochłanianie energii z pocisków przeciwników, a następnie kontratak z użyciem Broni Mocy Carcosy. W Saros możesz wbiec w pociski przeciwnika, pochłaniając ich energię, a następnie uderzyć z ogromną siłą. To daje bohaterowi zupełnie nowy arsenał możliwości – tłumaczą deweloperzy. Unikalne bronie potrafią przekształcić prawą rękę Arjuna w potężne narzędzie zasilane energią zaćmienia, co otwiera dostęp do alternatywnych, niezwykle destrukcyjnych ataków.

GramTV przedstawia:

Housemarque kładzie również duży nacisk na narrację. Fabułę gracze poznają nie tylko poprzez dialogi czy przerywniki filmowe, ale także za sprawą hologramów Soltari, dzienników audio i rozmów z bohaterami niezależnymi. Zebrane wskazówki pomogą odkryć, co doprowadziło do tragedii na planecie Carcosa. Kolejną nowością jest system stałego rozwoju postaci. Kluczowym elementem jest zdolność Drugiej Szansy, która pozwala powrócić do życia po pierwszej śmierci dzięki energii korupcji zaćmienia. Gra umożliwi także ulepszanie kombinezonu i zdolności Arjuna, aby każdy powrót na Carcosę czynił bohatera silniejszym. Produkcja powstaje we współpracy z wieloma zespołami PlayStation Studios, w tym XDEV i Nixxes, którzy odpowiadają za kluczowe elementy artystyczne i techniczne. Nad ścieżką dźwiękową czuwa Sam Slater, dwukrotny laureat nagrody Grammy, znany z pracy przy takich tytułach jak Czarnobyl czy Joker. Chcieliśmy stworzyć odważną i innowacyjną ścieżkę dźwiękową, unikalną w skali całego medium. Mroczna elektronika spotyka tu drone-metal, tworząc brzmienie, które idealnie oddaje klimat Saros – podkreślają autorzy muzyki. Przypomnijmy, że Saros powstaje wyłącznie z myślą o konsolach PlayStation 5. Nowa produkcja studia Housemarque zadebiutuje 20 marca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.