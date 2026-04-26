Nowa gra ojca Yakuzy znów budzi niepokój. Z kanału zniknęły wszystkie materiały

Nic więc dziwnego, że wiele osób czeka na Gang of Dragon. Pytanie, czy się doczekają?

Kanał twórców Gang of Dragon nagle zniknął, by wrócić bez filmów

Blady strach padł na tych, którzy liczą na udany powrót Toshihiro Nagoshiego, kilka dni temu. Wtedy bowiem niespodziewanie youtube’owe konto Nagoshi Studio zniknęło. To wydawało się jasną sugestią, iż projekt, którego losy od jakiegoś czasu zdają się wisieć na włosku, ostatecznie poszedł do piachu. Ostatecznie po pewnym czasie profil wrócił do życia, aczkolwiek nie ma na nim żadnych filmów. Pytanie, co to oznacza i czy w ogóle cokolwiek oznacza? W obliczu wiadomych od dawna problemów z finansowaniem trudno nie odbierać takich sygnałów jako potencjalnych znaków o braku szczęśliwego zakończenia w przypadku nowej gry ojca serii Yakuza.