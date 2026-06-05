Kontrowersyjny film historyczny z Denzelem Washingtonem ma problem. Netflix wstrzymał produkcję

Jakie są powody wstrzymania prac nad filmem?

Ambitny projekt historyczny przygotowywany dla Netflixa napotkał nieoczekiwane problemy. Prace nad filmem Hannibal, w którym główną rolę ma zagrać Denzel Washington, zostały tymczasowo wstrzymane z powodu kwestii finansowych. Hannibal – Netflix wstrzymał pracę nad filmem historycznym z Denzelem Washingtonem z powodu zbyt wysokiego budżetu Produkcja znajdowała się na wczesnym etapie przygotowań, a zdjęcia miały rozpocząć się jeszcze tego lata we Włoszech. Za reżyserię odpowiada Antoine Fuqua, natomiast Washington miał wcielić się w Hannibala, kartagińskiego wodza uznawanego za jednego z najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii.

Według dostępnych informacji Netflix zdecydował się zatrzymać preprodukcję do czasu wypracowania porozumienia dotyczącego budżetu. Rozmowy prowadzone są pomiędzy studiem a producentami filmu, wśród których znajdują się zarówno Fuqua, jak i Washington. Wszystkie strony liczą jednak na to, że projekt ostatecznie otrzyma zielone światło i trafi do realizacji po rozwiązaniu obecnych problemów. Scenariusz przygotowuje zdobywca Oscara John Logan, znany między innymi z pracy nad filmami Gladiator i Aviator. Historia ma koncentrować się na kluczowych starciach prowadzonych przez Hannibala przeciwko Rzymianom podczas drugiej wojny punickiej.

GramTV przedstawia:

Poza występem przed kamerą Washington pełni również funkcję producenta. Nad projektem pracują także Erik Olsen, Adam Goldworm, Todd Black, Clayton Townsend oraz Antoine Fuqua. Film powstaje w ramach umowy first-look zawartej przez Hill District Media z Netflixem. Producentami wykonawczymi są Scott Greenberg, Kat Samick, Katia Washington, Frank Moll i Jeremy Lott. Hannibal miał być już szóstą współpracą Antoine'a Fuquy i Denzela Washingtona. Ich najbardziej znanym wspólnym projektem pozostaje Dzień próby, za który Washington otrzymał Oscara. Ostatnio duet ponownie połączył siły przy filmie Bez litości 3, którego zdjęcia również realizowano głównie we Włoszech. Na ten moment przyszłość Hannibala pozostaje niepewna, jednak wszystko wskazuje na to, że Netflix nie porzucił projektu definitywnie. Kluczowe okażą się najbliższe rozmowy dotyczące finansowania całego przedsięwzięcia.

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