Już jutro otrzymamy zapowiedź nowej gry Marvela. Przecieki wskazują na grę w stylu Overwatch

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was, że uniwersum Marvela ma zostać rozszerzone o nową grę z gatunku pierwszoosobowych strzelanek. Choć wiedzieliśmy jedynie, iż zapowiedź ma nastąpić w bieżącym roku, teraz okazuje się, że otrzymamy ją już jutro. Jak powiem podaje serwis Gaming Bolt, na oficjalnym profilu Marvel Games na Twitterze pojawił się wpis, w którym podano konkretną datę oficjalnej zapowiedzi.

Już jutro zapowiedź nowej gry Marvela

We wpisie czytamy, że zapowiedź nastąpi już jutro – 27 marca – o godzinie 16:00 czasu polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, ma to być gra pod tytułem Marvel Rivals, która zaoferuje rozgrywkę 6v6 w stylu Overwatcha. Co więcej, tytuł ma być rozwijany przez NetEase i ma aktualnie znajdować się w fazie pre-alfa.

Tytuł ma zadebiutować w 2025 roku na komputerach osobistych. Niektóre źródła donoszą jednak, że trwają również prace nad wersją mobilną oraz konsolową.

