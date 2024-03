Uniwersum Marvela doczeka się gry FPS? Zapowiedź ma pojawić się jeszcze w tym roku

Kilka dni temu do sieci trafił fabularny zwiastun Marvel 1943: Rise of Hydra – gry, która ma trafić na rynek w 2025 roku. Okazuje się jednak, że miłośnicy przygód superbohaterów mogą otrzymać w tym roku zapowiedź kolejnej produkcji. Uniwersum Marvela ma bowiem rzekomo rozszerzyć się o grę reprezentującą gatunek pierwszoosobowych strzelanek.

NetEase Games ma pracować nad Marvel Rivals – grą z gatunku FPS

Jeden z insiderów przekazuje bowiem na platformie X, że NetEase Games ma pracować nad Marvel Rivals – pierwszoosobową strzelanką z superbohaterami w roli głównej. Zapowiedź gry ma pojawić się jeszcze w tym roku. Jak zauważa serwis GameRant , mediach społecznościowych pojawił się interesujący wpis związany z przygotowaniem nowej gry w uniwersum Marvela.Zapowiedź gry ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Produkcja ma rzekomo trafić na komputery osobiste, konsole oraz urządzenia mobilne. Jak przekazuje wyżej wspomniany portal, pierwszy raz takie komunikaty ujrzały światło dzienne gdy anonimowe w studio w Chinach, mające siedzibę w tym samym mieście, co NetEase Games (Guangzhou) zamieściło ogłoszenie o pracę, szukając nowych osób do tworzenia gry AAA. Choć warto traktować podobne doniesienia z przymrużeniem oka, jeśli gra rzeczywiście powstaje to mogłaby stanowić odświeżenie dla uniwersum Marvela i graczy zainteresowanych gatunkiem FPS.

Na ten moment pozostaje nam zatem oczekiwać na oficjalne wieści w sprawie Marvel Rivals. Przy okazji warto przypomnieć, że we wspomnianym na początku wiadomości Marvel 1943: Rise of Hydra gracze będą mogli pokierować losami czterech postaci, a twórcy obiecują historię inspirowaną przełomowymi komiksami, filmami i serialami Marvela.