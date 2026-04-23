Nowa gra legendarnego twórcy zadebiutowała we wczesnym dostępie. Jak "działa" zabawa w boga tym razem?

Na Steam zadebiutowało Masters of Albion — najnowsza produkcja studia 22cans, za którą stoi Peter Molyneux, twórca takich klasyków jak Populous czy Black & White. To właśnie on przed laty spopularyzował gatunek tzw. gry w boga, pozwalając graczom ingerować w świat jak istoty wyższe.

Masters of Albion już dostępne

Nowa produkcja to kolejna próba powrotu do tej koncepcji. Jak opisują twórcy, mamy do czynienia z „odważną reinterpretacją gatunku”, w której gracz nie tylko kształtuje świat jako bóg, ale może też zejść na poziom swoich poddanych i doświadczyć go z ich perspektywy. W praktyce to połączenie strategii i symulacji — budujemy i rozwijamy osadę, zarządzamy jej mieszkańcami, a nocą bronimy jej przed zagrożeniami. Brzmi znajomo? Słusznie — konstrukcja gry wyraźnie nawiązuje do Black & White, choć próbuje iść o krok dalej.