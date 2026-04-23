Nowa gra legendarnego twórcy zadebiutowała we wczesnym dostępie. Jak "działa" zabawa w boga tym razem?

Jakub Piwoński
2026/04/23 07:40
Masters of Albion już dostępne, ale opinie są podzielone.

Na Steam zadebiutowało Masters of Albion — najnowsza produkcja studia 22cans, za którą stoi Peter Molyneux, twórca takich klasyków jak Populous czy Black & White. To właśnie on przed laty spopularyzował gatunek tzw. gry w boga, pozwalając graczom ingerować w świat jak istoty wyższe.

Nowa produkcja to kolejna próba powrotu do tej koncepcji. Jak opisują twórcy, mamy do czynienia z „odważną reinterpretacją gatunku”, w której gracz nie tylko kształtuje świat jako bóg, ale może też zejść na poziom swoich poddanych i doświadczyć go z ich perspektywy. W praktyce to połączenie strategii i symulacji — budujemy i rozwijamy osadę, zarządzamy jej mieszkańcami, a nocą bronimy jej przed zagrożeniami. Brzmi znajomo? Słusznie — konstrukcja gry wyraźnie nawiązuje do Black & White, choć próbuje iść o krok dalej.

Gra trafiła do wczesnego dostępu 22 kwietnia i na ten moment zebrała 177 recenzji na Steam. Ich wydźwięk? Mieszany. Część graczy docenia pomysł i potencjał, ale wielu nie kryje rozczarowania. Przeważają opinię, że gra, choć ma potencjał, powinna jeszcze zostać dopracowana.

Jeden z użytkowników pisze:

Jeśli spodziewasz się duchowego następcy Black & White 1/2 — to srodze się rozczarujesz. Gra tak naprawdę jest ciut bardziej rozbudowanym tower defense…

Inny komentuje z ironią:

Spodziewałem się Black & White 2026, a dostałem symulator robienia kanapek 2026.

Nie brakuje też bardziej wyważonych opinii:

Jest w porządku. Fabuła nie jest spójna, budynki działają topornie, a ekonomia bywa problematyczna. To raczej gra na chwilę, ale ma potencjał, jeśli zostanie dopracowana.

Godus + Black & White, ale w Fable z zabawnym ekonomicznym twistem.

Na ten moment trudno jednoznacznie ocenić, czy Masters of Albion spełni oczekiwania fanów. Gra dostępna jest obecnie na Steam z 10% rabatem i kosztuje 94,49 zł. Pozostaje pytanie, czy z czasem stanie się pełnoprawnym powrotem do formy Molyneuxa, czy raczej kolejną niespełnioną obietnicą.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3165650/Masters_of_Albion/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




