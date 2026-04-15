Nowa gra He-Man opóźniona tuż przed premierą – gracze muszą poczekać

He-Man to postać, na której wychowało się wiele pokoleń dzieciaków. Legendarny bohater w tym roku obchodzi wszak swoje 45. urodziny.
To idealny moment, by ponownie wejść w skórzane galoty, chwycić za miecz i wskoczyć na grzbiet zielonego tygrysa. Oczywiście wszystko w świecie wirtualnym.
Dlaczego premiera nowej gry He-Man została przesunięta na ostatniej prostej?
Taką szansą ma być nadchodzące He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. O produkcji tej po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze latem 2025 roku. To wtedy Mattel zapowiedział ją, obiecując przygodę w stylu retro w ramach gatunku chodzonych bijatyk. Odpowiedzialność za całość przekazano Bitmap Bureau – brytyjskiemu studiu, w którego dorobku znajdziemy m.in. Xeno Crisis, Final Vendetta czy też wydane pod koniec ubiegłego roku Terminator 2D: No Fate. A dlaczego w ogóle He-Man musiał znowu ruszyć do boju? Jak to często bywa – Szkieletor znowu zagraża Eternii, więc trzeba wziąć się do roboty.
W lutym tego roku, czyli zaledwie 2 miesiące temu, ogłoszono, iż He-Man and the Masters of the Universe trafi na rynek 28 kwietnia. Jest to data szczególna, bo mowa o ustanowionym jeszcze w 1987 roku przez ówczesnego burmistrza Los Angeles Dniu Władców Wszechświata. Gdyby więc ten termin był nadal aktualny, od premiery dzieliłyby nas już mniej niż 2 tygodnie. Ale nie jest, bo twórcy niespodziewanie ogłosili, iż potrzebują więcej czasu. Ile? Trudno jednoznacznie określić, bo w komunikacie jako nowy termin padło jedynie enigmatyczne słowo “lato”.
A skoro o komunikacie mowa, to prezentuje się on tak:
Specjalne ogłoszenie dla Bohaterskich Wojowników Eternii:
Zbliżamy się do końca prac nad grą He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Aby mieć pewność, że ta premiera zachwyci i rzuci wyzwanie fanom ze wszystkich pokoleń, potrzebujemy dodatkowego czasu na rozwój projektu. Zapewniamy Was, że już niedługo wyruszycie w podróż przez Eternię jako He-Man, Teela, Zbrojmistrz oraz She-Ra w pełnej, arkadowej chwale!
Gra He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ukaże się w wersji cyfrowej tego lata na konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na komputerach PC.
Dziękujemy za Waszą nieustającą cierpliwość. Wykorzystamy ten dodatkowy czas, aby dopracować grę i dostarczyć wrażenia godne jej fanów. Nie możemy się doczekać, aż powitamy graczy w Eternii, by wspólnie z He-Manem bronili planety przed Szkieletorem.
Warto zauważyć, że ewentualne przełożenie premiery wcale nie musi wyjść He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction na złe. Owszem – nie udało się zmieścić w ikonicznym dla marki święcie. Z drugiej strony jednak 5 czerwca do kin wchodzi reboot filmu Władcy Wszechświata, w którym wystąpią Nicholas Galitzine jako He-Man oraz Jared Leto jako Szkieletor. Przy tej okazji sklepowe półki zasypać ma też nowa fala zabawek.
