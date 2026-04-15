Nowa gra He-Man opóźniona tuż przed premierą – gracze muszą poczekać

He-Man to postać, na której wychowało się wiele pokoleń dzieciaków. Legendarny bohater w tym roku obchodzi wszak swoje 45. urodziny.

Taką szansą ma być nadchodzące He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction . O produkcji tej po raz pierwszy usłyszeliśmy jeszcze latem 2025 roku. To wtedy Mattel zapowiedział ją, obiecując przygodę w stylu retro w ramach gatunku chodzonych bijatyk. Odpowiedzialność za całość przekazano Bitmap Bureau – brytyjskiemu studiu, w którego dorobku znajdziemy m.in. Xeno Crisis, Final Vendetta czy też wydane pod koniec ubiegłego roku Terminator 2D: No Fate. A dlaczego w ogóle He-Man musiał znowu ruszyć do boju? Jak to często bywa – Szkieletor znowu zagraża Eternii, więc trzeba wziąć się do roboty.

To idealny moment, by ponownie wejść w skórzane galoty, chwycić za miecz i wskoczyć na grzbiet zielonego tygrysa. Oczywiście wszystko w świecie wirtualnym .

W lutym tego roku, czyli zaledwie 2 miesiące temu, ogłoszono, iż He-Man and the Masters of the Universe trafi na rynek 28 kwietnia. Jest to data szczególna, bo mowa o ustanowionym jeszcze w 1987 roku przez ówczesnego burmistrza Los Angeles Dniu Władców Wszechświata. Gdyby więc ten termin był nadal aktualny, od premiery dzieliłyby nas już mniej niż 2 tygodnie. Ale nie jest, bo twórcy niespodziewanie ogłosili, iż potrzebują więcej czasu. Ile? Trudno jednoznacznie określić, bo w komunikacie jako nowy termin padło jedynie enigmatyczne słowo “lato”.

A skoro o komunikacie mowa, to prezentuje się on tak: