He-Man i Szkieletor nie tylko na ekranie. Nadchodzi nowa fala zabawek

Władcy Wszechświata wracają z marketingowym rozmachem.
Choć niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun filmu Władcy Wszechświata, to wszystko wskazuje na to, że prawdziwy powrót tej kultowej marki rozegra się… poza kinem. Najnowsze materiały promocyjne jasno sugerują, że Władcy Wszechświata znów celują w zabawki – dokładnie tak, jak w swoich najlepszych latach.
Władcy Wszechświata – nowe materiały promocyjne filmu
Nie jest to zresztą przypadek. Władcy Wszechświata od samego początku była ściśle związana z zabawkami. Dla wielu fanów – także w Polsce – to właśnie figurki były pierwszym kontaktem z He-Manem i jego światem. Serial czy komiksy były często tylko dodatkiem do linii produktów, a nie odwrotnie. W latach 90. popularność tych zabawek była ogromna, a sama marka stała się jednym z symboli dzieciństwa. Teraz wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą powtórzyć ten sukces – tym razem trafiając do nowego pokolenia.
Dopiero w tym kontekście warto spojrzeć na sam film. He-Man i Szkieletor powracają w nowych wersjach, a ich design – znany z materiałów promocyjnych – wygląda jak stworzony z myślą o figurkach i kolekcjonerskich gadżetach. Przypomnijmy, że w role wcielają się Nicholas Galitzine oraz Jared Leto.
GramTV przedstawia:
Nowe wizualizacje pokazują także klasyczne elementy świata, takie jak Zamek Grayskull czy Snake Mountain, a także Miecz Mocy – kluczowy artefakt całej historii. Wszystko to wygląda znajomo, ale jednocześnie bardziej „produktowo” niż kiedykolwiek wcześniej. Do sieci trafiły też zdjęcia standów i ekspozycji promocyjnych, które pokazują bohaterów. Promocja filmu wyraźnie się rozkręca.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!