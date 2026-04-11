He-Man i Szkieletor nie tylko na ekranie. Nadchodzi nowa fala zabawek

Choć niedawno zobaczyliśmy nowy zwiastun filmu Władcy Wszechświata, to wszystko wskazuje na to, że prawdziwy powrót tej kultowej marki rozegra się… poza kinem. Najnowsze materiały promocyjne jasno sugerują, że Władcy Wszechświata znów celują w zabawki – dokładnie tak, jak w swoich najlepszych latach.

Władcy Wszechświata – nowe materiały promocyjne filmu

Nie jest to zresztą przypadek. Władcy Wszechświata od samego początku była ściśle związana z zabawkami. Dla wielu fanów – także w Polsce – to właśnie figurki były pierwszym kontaktem z He-Manem i jego światem. Serial czy komiksy były często tylko dodatkiem do linii produktów, a nie odwrotnie. W latach 90. popularność tych zabawek była ogromna, a sama marka stała się jednym z symboli dzieciństwa. Teraz wszystko wskazuje na to, że twórcy chcą powtórzyć ten sukces – tym razem trafiając do nowego pokolenia.