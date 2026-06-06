Mimo obaw Marvel 1943: Rise of Hydra żyje. Ale na premierę jeszcze poczekamy

Co z Marvel 1943: Rise of Hydra? To dobre pytanie, bo chociaż wielu liczyło na pokaz podczas Summer Game Fest, nic się nie wydarzyło.
Z tego powodu głosy powątpiewające w ukazanie się projektu znowu się wzmogły. Ale według zapewnień Paramount Games Studio, niepotrzebnie.
Marvel 1943 na pewno nie przed 2027 rokiem
Pierwsze działania w ramach powstania Marvel 1943: Rise of Hydra sięgają roku 2019. Samą premierę planowano pierwotnie w wakacje 2025 roku, potem jednak przełożono ją na początek 2026 roku. Ale i tego terminu nie udało się dotrzymać – co więcej, przy ostatnim opóźnieniu nie podano nawet żadnego nowego terminu. Nie wygląda to zatem specjalnie optymistycznie, ale teraz jeden z przedstawicieli Paramount w rozmowie z IGN zapewnił, iż tytuł wciąż powstaje i w końcu trafi na rynek. Kiedy? Cóż, nowej daty premiery nie ma, wiemy jednak, iż nie nastąpi ona w tym roku.
Shawn Kittelsen, starszy wiceprezes i szef ds. kreatywnych oraz produkcyjnych, przyznał, że firma woli poczekać niż wypuścić niedopracowany produkt:
To jest gra. To się dzieje. Da się w to grać. Mam tutaj swój kontroler ze SpongeBobem, ale ten tytuł mam w tej chwili na dysku twardym. Mogę więc usiąść i ograć tę wersję. Kontynuujemy prace produkcyjne, ale Amy i zespół mają wielkie ambicje odnośnie do poziomu jakości, jaki chcą osiągnąć. To stosunkowo mały zespół, biorąc pod uwagę jakość AAA, którą dostarczają. To, co widzieliście na wcześniejszych materiałach, odzwierciedla wygląd gry. Tworzymy ją z ułamkiem zasobów, jakie można zobaczyć przy innych grach AAA tego samego typu, i naprawdę staramy się promować nowy model rozwoju, który jest o wiele bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.
Widząc cały ten zamęt w branży na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie chcemy go powielać poprzez odtwarzanie tych samych problemów. Można budować zespół albo można budować grę, ale rzadko kiedy udaje się budować jednocześnie i zespół, i grę. Skydance New Media startowało od zera w czasie pandemii i musiało stworzyć zespół oraz zbudować swoje narzędzia, a dopiero potem zabrać się do pracy nad grą. Myślę, że wyznaczono dla tej gry bardzo ambitne harmonogramy, ale nie uwzględniały one tych wszystkich rzeczy, które mogą zakłócić produkcję i sprawić, że spędzisz nad nią więcej czasu.
Podjęto więc decyzję, że zamiast próbować wypchnąć grę jak najszybciej, lepiej skupić się na jej jakości i upewnić się, że zespół ma czas, by spokojnie nad nią popracować. Dajemy im więc ten czas. Wierzymy w Amy oraz cały tamtejszy zespół i wspieramy ich, a gra ukaże się, kiedy będzie gotowa. Jest ona jednak bardzo prawdziwa, a my nieustannie w nią inwestujemy.
Chcemy też upewnić się, że zespół New Media pod wodzą Amy ma przed sobą świetną przyszłość, a to oznacza konieczność zadbania o to, by ich debiutancka gra uderzyła z maksymalną siłą. Lepiej dać im czas, lepiej dać im zasoby, których potrzebują, i stworzyć grę, która naprawdę ożywi wizję Amy
GramTV przedstawia:
W tej sytuacji Marvel 1943: Rise of Hydra ukaże się najwcześniej w 2027 roku, aczkolwiek również w tej materii nie ma jeszcze pewności. Jak bowiem zostało wspomniane, nie padły żadne, choćby wstępne, terminy. Co jednak ciekawe, sam Kittelsen dał do zrozumienia, że na ten moment firma nie myśli o innym projekcie, niezatytułowanej jeszcze grze z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jak zapewnił wiceprezes Paramount Games Studio, ekipa chce najpierw, by produkcja oparta na franczyzie Marvela trafiła na rynek. I dopiero wtedy przyjdzie czas, by rozmawiać o tym, co dalej.