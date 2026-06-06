Mimo obaw Marvel 1943: Rise of Hydra żyje. Ale na premierę jeszcze poczekamy

Shawn Kittelsen, starszy wiceprezes i szef ds. kreatywnych oraz produkcyjnych, przyznał, że firma woli poczekać niż wypuścić niedopracowany produkt:

To jest gra. To się dzieje. Da się w to grać. Mam tutaj swój kontroler ze SpongeBobem, ale ten tytuł mam w tej chwili na dysku twardym. Mogę więc usiąść i ograć tę wersję. Kontynuujemy prace produkcyjne, ale Amy i zespół mają wielkie ambicje odnośnie do poziomu jakości, jaki chcą osiągnąć. To stosunkowo mały zespół, biorąc pod uwagę jakość AAA, którą dostarczają. To, co widzieliście na wcześniejszych materiałach, odzwierciedla wygląd gry. Tworzymy ją z ułamkiem zasobów, jakie można zobaczyć przy innych grach AAA tego samego typu, i naprawdę staramy się promować nowy model rozwoju, który jest o wiele bardziej odpowiedzialny i zrównoważony.

Widząc cały ten zamęt w branży na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie chcemy go powielać poprzez odtwarzanie tych samych problemów. Można budować zespół albo można budować grę, ale rzadko kiedy udaje się budować jednocześnie i zespół, i grę. Skydance New Media startowało od zera w czasie pandemii i musiało stworzyć zespół oraz zbudować swoje narzędzia, a dopiero potem zabrać się do pracy nad grą. Myślę, że wyznaczono dla tej gry bardzo ambitne harmonogramy, ale nie uwzględniały one tych wszystkich rzeczy, które mogą zakłócić produkcję i sprawić, że spędzisz nad nią więcej czasu.