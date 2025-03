Nowa gra akcji na ponad pół godzinnym gameplayu. Zobaczyliśmy Blades of Fire na nowym materiale

W zeszłym miesiącu podczas IGN Fan Fest zostało zapowiedziane Blades of Fire - nowej przygodowej gry akcji z perspektywy trzeciej osoby. Tytuł doczekał się jak na razie jednego zwiastuna, a sami deweloperzy wypowiedzieli się o systemie postępu, z jakiego będziemy korzystać w trakcie rozgrywki, a także ujawnili wymagania sprzętowe na PC. Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć dłuższy materiał przedstawiający gameplay.

Blades of Fire - informacje o grze

Na kanale YouTube należącym do GameRiot zobaczyliśmy 34-minutowy film prezentujący rozgrywkę z Blades of Fire. Oczywiście ze względu na dość odległą premierę zaplanowaną na 22 maja jest to wersja preview. Mogliśmy zobaczyć, jak w praktyce wygląda mechanika walki, w trakcie której otrzymamy opcję wycelowania w konkretną część ciała przeciwnika, co oczywiście będzie miało inne skutki. Przy okazji zaprezentowano również namiastkę podkreślanego przez deweloperów systemu tworzenia własnych broni.