Nowa FIFA od Netflixa zaprezentowana. Premiera w dniu startu Mundialu

Tym sposobem dostaniemy np. nową grę piłkarską od Netflixa. I właśnie otrzymaliśmy na jej temat więcej informacji.

Nowa FIFA od Netflixa zaprezentowana

O wspólnym projekcie FIFA i Netflixa wiemy już od końcówki ubiegłego roku. Teraz wiemy zaś, iż nosić on będzie nazwę FIFA World Cup: Launch Edition. W praktyce jest to produkcja przeznaczona na platformy mobilne, którą zgarniemy w ramach abonamentu streamingowego giganta. Ciekawe jest jednak to, jak w ogóle będzie się w to grać. Otóż po pobraniu gry nasz telefon stanie się kontrolerem, podczas gdy akcja dziać się będzie na ekranie telewizora. Wystarczy tylko uprzednio zeskanować kod QR i już można próbować swoich sił w tytule stworzonym w ramach Netflix Games.