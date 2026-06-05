Nowa FIFA od Netflixa zaprezentowana. Premiera w dniu startu Mundialu

Po co mieć jedną FIFĘ, jak można mieć kilka. Z takiego założenia wyszła piłkarska centrala.
Tym sposobem dostaniemy np. nową grę piłkarską od Netflixa. I właśnie otrzymaliśmy na jej temat więcej informacji.
Nowa FIFA od Netflixa zaprezentowana
O wspólnym projekcie FIFA i Netflixa wiemy już od końcówki ubiegłego roku. Teraz wiemy zaś, iż nosić on będzie nazwę FIFA World Cup: Launch Edition. W praktyce jest to produkcja przeznaczona na platformy mobilne, którą zgarniemy w ramach abonamentu streamingowego giganta. Ciekawe jest jednak to, jak w ogóle będzie się w to grać. Otóż po pobraniu gry nasz telefon stanie się kontrolerem, podczas gdy akcja dziać się będzie na ekranie telewizora. Wystarczy tylko uprzednio zeskanować kod QR i już można próbować swoich sił w tytule stworzonym w ramach Netflix Games.
Sami twórcy opisują swoje dzieło w taki sposób:
FIFA World Cup: Launch Edition wyznacza nowy kierunek dla gier piłkarskich FIFA, kładąc nacisk na emocje i radość, jakie niesie sport. Jest szybka, płynna i pozwala grać nawet z trójką znajomych – nie wymaga też doświadczenia w grach wideo ani wiedzy futbolowej. [...]
Wersja The Launch Edition celebrująca początek mistrzostw to zoptymalizowana i tętniąca energią gra, która będzie zmieniać się w czasie, ale od samego początku pozwoli poczuć emocje tego wyjątkowego święta futbolu.
GramTV przedstawia:
W ramach FIFA World Cup: Launch Edition będziemy mogli zagrać każdą z 48 drużyn narodowych, które pojawią się na tegorocznych mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku, w nich zaś znajdzie się każdy z 1248 zarejestrowanych graczy. Do tego dochodzi również 16 prawdziwych stadionów, na murawie których odbędzie się walka o globalny czempionat. Premiera nowej FIFY już 11 czerwca 2026 roku, czyli dokładnie w dniu rozpoczęcia Mundialu.
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