To nie finał MŚ rozpalił kibiców, a to co działo się w jego przerwie. Historyczne show FIFA wywołało burzę: „Zmasakrowali ten sport”

Hiszpania pokonała Argentynę w finale mistrzostw świata, ale już dzień po meczu niemal cała dyskusja toczy się wokół wydarzeń z przerwy.

Wczoraj odbył się finał mistrzostw świata w piłce nożnej, które w tym roku rozgrywano na stadionach Kanady, Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Po emocjonujących tygodniach rywalizacji po tytuł sięgnęła Hiszpania, pokonując w decydującym spotkaniu Argentynę (mecz zakończył się bezbrakowym remisem, dopiero dogrywka zadecydowała o końcowym wyniku). Jednak już dzień po meczu kibice znacznie częściej rozmawiają o tym, co wydarzyło się poza boiskiem. Internet zdominowało pierwsze w historii mundiali Halftime Show.

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Organizatorzy postanowili przenieść na piłkarski mundial rozwiązanie znane z finału NFL. Choć przepisy przewidują, że przerwa między połowami nie powinna trwać dłużej niż 15 minut, tym razem zrobiono wyjątek. Cała przerwa trwała około 27 minut, przechodząc do historii jako najdłuższa w finale mistrzostw świata.

Na scenie pojawiły się największe światowe gwiazdy. Widowisko otworzyła Madonna, która na stadion wjechała w towarzystwie Ronaldo i Ronaldinho. Wystąpili również Justin Bieber, Shakira, BTS, Coldplay z chórem dziecięcym, a także aktorzy z serialu Ted Lasso. Nie zabrakło nawet bohaterów Muppet Show. O planach historycznego widowiska już kilka miesięcy temu informował prezydent FIFA Gianni Infantino.