EA zapowiada nowy otwarty świat The Grounds w EA Sports FC 27. Pierwsza prezentacja już wkrótce

EA nakręca fanów zapowiedzią obszernej prezentacji trybu The Grounds w najnowszym EA Sports FC 27.

Na zaledwie 24 godziny przed pełną prezentacją rozgrywki z EA Sports FC 27, firma Electronic Arts rozpoczęła zapowiedź zupełnie nowego trybu o nazwie The Grounds. Będzie to otwarty świat pełniący rolę społecznościowego centrum gry, w którym gracze będą mogli swobodnie się poruszać, brać udział w minigrach, personalizować swoje awatary oraz spotykać innych użytkowników we wspólnej piłkarskiej przestrzeni. EA nakręca graczy na tryb The Grounds w EA Sports FC 27 Pierwsza zapowiedź pojawiła się wraz z ujawnieniem okładki Standard Edition, na której ponownie znalazł się Kylian Mbappe. Choć francuski napastnik pozostaje głównym elementem grafiki, uwagę fanów zwróciło hasło “Built from The Grounds up”, a tło okładki może przedstawiać pierwsze oficjalne spojrzenie na nowy tryb. Przed publikacją zwiastuna rozgrywki część społeczności udostępniła również nowe materiały promocyjne związane z grą. Wszystkie grafiki koncentrują się właśnie na The Grounds, co dodatkowo podsyca spekulacje dotyczące nowego elementu produkcji.

Tryb The Grounds od wielu miesięcy pojawia się w nieoficjalnych przeciekach. Już w listopadzie ubiegłego roku serwis FGZ informował o jego istnieniu. Według wcześniejszych doniesień otwarty świat zostanie podzielony na dzielnice inspirowane najbardziej znanymi piłkarskimi państwami. Najnowsze grafiki zdają się potwierdzać te informacje. Widoczna na nich architektura przypomina między innymi charakterystyczne miejsca kojarzone z Paryżem i Londynem. Po całym świecie rozmieszczone będą różnego rodzaju boiska, na których gracze będą mogli brać udział w rozmaitych aktywnościach. Oprócz znanych z serii ulicznych meczów w stylu Volta, przecieki wskazują na pojawienie się nowych minigier, takich jak piłkarski tenis oraz inne bardziej rekreacyjne wyzwania. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Electronic Arts zapowiedziało również inne nowości, które trafią do EA Sports FC 27. Jedną z nich ma być The Gallery, czyli nowy system kolekcjonowania kart, nagradzający graczy za kompletowanie tematycznych zestawów związanych z klubami, ligami oraz rozgrywkami. Fani serii zwrócili także uwagę na znajomą postać widoczną na jednym z materiałów promocyjnych. Wszystko wskazuje na to, że do gry może powrócić Alex Hunter, bohater trybu fabularnego The Journey. Na jednej z grafik widać go podczas skoku ze spadochronem, co może sugerować jego udział w The Grounds, być może jako jedna z postaci lub awatarów dostępnych w nowym otwartym świecie. Pełna prezentacja rozgrywki z EA Sports FC 27 odbędzie się już jutro. Wówczas gracze powinni po raz pierwszy zobaczyć The Grounds w akcji oraz poznać więcej szczegółów na temat nowego trybu.