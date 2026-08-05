Nowa FIFA niedawno zadebiutowała, a tymczasem jej twórcy mieli już zostać zwolnieni

Oficjalnego komunikatu w sprawie nie ma. Ale głosy pracowników wskazują na jednoznaczny rozwój wypadków.
Twórcy FIFA World Cup prawdopodobnie znikają z mapy
FIFA World Cup: Launch Edition zadebiutowało 11 czerwca, a więc w dniu startu mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Produkcja była co prawda darmowa, ale jednak przy współpracy z platformą Netflix i tylko na niej była dostępna. Już samo to mocno zawęziło liczbę użytkowników. Tak czy inaczej, za monitor robił ekran telewizora – za kontroler trzymany w rękach telefon. Całość miała mocno niezobowiązujący, wręcz casualowy charakter i nijak miała się do wcześniejszych symulacji tworzonych przez EA Sports. Użytkownikom nie przypadły też do gustu słaba oprawa graficzna czy mało wymagająca AI.
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