Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa FIFA niedawno zadebiutowała, a tymczasem jej twórcy mieli już zostać zwolnieni

Maciej Petryszyn
2026/08/05 09:00
0
0

Mistrzostwa świata w piłce nożnej już za nami. I wygląda na to, że jak skończył się turniej, tak mógł się skończyć żywot twórców dotyczącej ich gry.

Oficjalnego komunikatu w sprawie nie ma. Ale głosy pracowników wskazują na jednoznaczny rozwój wypadków.

FIFA World Cup: Launch Edition
FIFA World Cup: Launch Edition

Twórcy FIFA World Cup prawdopodobnie znikają z mapy

FIFA World Cup: Launch Edition zadebiutowało 11 czerwca, a więc w dniu startu mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Produkcja była co prawda darmowa, ale jednak przy współpracy z platformą Netflix i tylko na niej była dostępna. Już samo to mocno zawęziło liczbę użytkowników. Tak czy inaczej, za monitor robił ekran telewizora – za kontroler trzymany w rękach telefon. Całość miała mocno niezobowiązujący, wręcz casualowy charakter i nijak miała się do wcześniejszych symulacji tworzonych przez EA Sports. Użytkownikom nie przypadły też do gustu słaba oprawa graficzna czy mało wymagająca AI.

GramTV przedstawia:

Za omawianą produkcję odpowiedzialne było amerykańskie Refactor Games, o którym, jak wiele wskazuje, można już powoli mówić w czasie przeszłym. Wydaje się bowiem, że FIFA World Cup: Launch Edition mogło być ostatnim projektem zrealizowanym przez tę ekipę. Współwłaściciel Refactor i jednocześnie wydawca FIFA World Cup, Delphi Interactive, miał zdecydować się na zamknięcie zespołu, aczkolwiek nie wiadomo, ile konkretnie osób zostało dotknięte tym procesem. Te, które straciły pracę, wprost pisały o tym w serwisach pokroju LinkedIn i to stąd właśnie wiemy o sytuacji.

Delphi właśnie wyciągnęło studiu Refactor wtyczkę. Zaraz po tym, jak wydaliśmy dla Netflixa grę z cyklu FIFA World Cup. Dziś zwolniono cały zespół, więc jeśli ktoś szuka utalentowanych pracowników, mogę skontaktować Was z naprawdę niesamowitymi ludźmi – napisał jeden z byłych już pracowników Refactor.

Źródło:https://www.gamedeveloper.com/production/report-refactor-games-shuttered-by-delphi-interactive

Tagi:

News
zamknięcie
FIFA World Cup
zamknięcie studia
FIFA World Cup: Launch Edition
Refactor Games
Delphi Interactive
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112