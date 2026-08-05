Nowa FIFA niedawno zadebiutowała, a tymczasem jej twórcy mieli już zostać zwolnieni

Za omawianą produkcję odpowiedzialne było amerykańskie Refactor Games, o którym, jak wiele wskazuje, można już powoli mówić w czasie przeszłym. Wydaje się bowiem, że FIFA World Cup: Launch Edition mogło być ostatnim projektem zrealizowanym przez tę ekipę. Współwłaściciel Refactor i jednocześnie wydawca FIFA World Cup, Delphi Interactive, miał zdecydować się na zamknięcie zespołu, aczkolwiek nie wiadomo, ile konkretnie osób zostało dotknięte tym procesem. Te, które straciły pracę, wprost pisały o tym w serwisach pokroju LinkedIn i to stąd właśnie wiemy o sytuacji.

Delphi właśnie wyciągnęło studiu Refactor wtyczkę. Zaraz po tym, jak wydaliśmy dla Netflixa grę z cyklu FIFA World Cup. Dziś zwolniono cały zespół, więc jeśli ktoś szuka utalentowanych pracowników, mogę skontaktować Was z naprawdę niesamowitymi ludźmi – napisał jeden z byłych już pracowników Refactor.