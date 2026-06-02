Było Mortal Kombat, będzie Street Fighter, to teraz czas na kolejną ekranizację gry, gdzie się „chodzi i bije”

Kultowa seria Segi zyskała reżysera i nowych scenarzystów.

Filmowa adaptacja kultowej serii Streets of Rage nabiera tempa. Projekt rozwijany przez Lionsgate otrzymał właśnie nowy zespół kreatywny. Za scenariusz odpowiadać będą Pat Casey i Josh Miller, czyli twórcy historii do kinowych odsłon Sonic. Szybki jak błyskawica, natomiast reżyserią zajmie się Jeymes Samuel, znany między innymi z filmu Zemsta rewolwerowca. Streets of Rage – kultowa seria gier od Segi doczeka się ekranizacji Prace nad ekranizacją kultowej marki Segi trwają już od kilku lat. Lionsgate pozyskało prawa do projektu w 2022 roku, współpracując ze Story Kitchen, firmą odpowiedzialną również za produkcję filmów o Sonicu oraz serialowej adaptacji Life Is Strange. Wcześniejszą wersję scenariusza przygotował Derek Kolstad, twórca związany z serią John Wick, jednak nie bierze już udziału w pracach nad aktualną wersją skryptu.

Pat Casey i Josh Miller mają już spore doświadczenie w przenoszeniu gier na wielki ekran. Oprócz pracy przy filmowej trylogii Sonica, która przekroczyła miliard dolarów globalnych wpływów, scenarzyści współtworzyli także serię Violent Night z Davidem Harbourem. Obecnie pracują również nad horrorem komediowym Dead Drunk dla GK Films. Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Wiadomo jednak, że twórcy zamierzają mocno czerpać z elementów, które uczyniły serię wyjątkową. Mowa między innymi o charakterystycznych bohaterach, dynamicznej walce w stylu beat 'em up oraz cenionej przez graczy ścieżce dźwiękowej opartej na muzyce elektronicznej. Oryginalne Streets of Rage należało do najpopularniejszych serii gier lat 90. Produkcja zdobyła uznanie dzięki kooperacyjnej rozgrywce oraz wyjątkowej oprawie muzycznej. Marka przez dekady utrzymywała dużą popularność, a jej najnowsza odsłona, Streets of Rage 4, zadebiutowała w 2020 roku.

Szefowa działu filmowego Lionsgate, Erin Westerman, nie kryje entuzjazmu wobec wyboru reżysera: My oraz nasi partnerzy z Segi wiedzieliśmy, że Streets of Rage potrzebuje odważnego filmowca. Pełen energii i wybuchowy styl Jeymesa Samuela, a także jego charakterystyczne podejście do muzyki, idealnie sprawdzą się zarówno w przypadku fanów serii, jak i widzów, którzy dopiero ją poznają. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym, jak przedstawi własną wizję tej uwielbianej marki. Producentami filmu będą Toru Nakahara z Segi, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg i Timothy I. Stevenson ze Story Kitchen, a także Todd Black, Jason Blumenthal i Tony Shaw z Escape Artists. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Pat Casey i Josh Miller. Za nadzór nad projektem odpowiadają przedstawiciele Lionsgate, Segi, Story Kitchen oraz Escape Artists. Obecnie nie ujawniono planowanej daty premiery filmu. Wszystko wskazuje jednak na to, że Lionsgate i Sega zamierzają wykorzystać sukces ekranizacji gier wideo, a Streets of Rage może być kolejną marką, która trafi do szerokiej publiczności poza światem gier.

